Analisten positief gestemd over uitblinker: ‘Koeman zal dat nu moeten zeggen’

Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart zijn van mening dat Davy Pröpper zich zaterdagavond op positieve wijze liet gelden tijdens het EK-kwaificatieduel van Oranje met Noord-Ierland (0-0). Pröpper werd in de loop van de eerste helft als vervanger van Marten de Roon ingebracht door bondscoach Ronald Koeman, waarna Nederland meer controle kreeg.

De Roon speelde een ronduit zwakke wedstrijd in Belfast en liep al vroeg tegen een gele kaart aan. De mannetjesputter van Atalanta werd na 36 minuten voetballen uiteindelijk uit zijn sportieve lijden verlost door Koeman. "Pröpper vulde dat goed in. Hij maakte het spel wél sneller", analyseert Pierre van Hooijdonk na afloop bij de NOS.

Van Hooijdonk merkt op dat Frenkie de Jong na het inbrengen van Pröpper op zijn 'Barcelona-positie' kwam te spelen, als linkshalf en wat hoger op het veld. "We hebben vaak de discussie gehad over Marten de Roon, maar de bondscoach zal nu ook wel moeten zeggen dat het met Pröpper kan op die positie. Hij kan ook ballen afpakken", aldus Van Hooijdonk.

Collega-analist Rafael van der Vaart merkt op dat Frenkie de Jong na de komst van Pröpper minder dominant was aan de bal. "Frenkie moest in de eerste helft alles alleen doen: indribbelen, passen, de bal ophalen. Met Pröpper zie je dat iedereen wat meer in zijn kracht komt te spelen. Frenkie komt dan echter wel wat minder aan de bal dan normaal", zegt de oud-middenvelder.