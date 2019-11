Gebroeders Hazard spelen Rusland al in eerste 45 minuten aan gort

België heeft zonder enige problemen de eerste plaats in Groep I van de EK-kwalificatiecyclus veiliggesteld. De Rode Duivels waren in Sint-Petersburg met 1-4 te sterk voor Rusland. De voorsprong van België op de Russen bedraagt nu zes punten, een gat dat op de laatste speeldag niet meer te overbruggen is.

De Belgische bondscoach Roberto Martínez ruimde in Rusland een basisplaats in voor de gebroeders Thorgan en Eden Hazard en dat betaalde zich razendsnel uit. Na negentien minuten spelen veroverde Kevin De Bruyne de bal op het middenveld, waarna hij Eden Hazard in balbezit bracht. De aanvaller van Real Madrid bediende broertje Thorgan, die binnen het strafschopgebied naar binnen dribbelde en overtuigend raak schoot: 0-1.

Het was Eden Hazard zelf die na ruim een halfuur spelen de marge verdubbelde. De aanvoerder van de Rode Duivels kreeg de bal voor zijn voeten en haalde vanaf de rand van het strafschopgebied doeltreffend uit. Voor rust liep België ook nog uit naar een 0-3 voorsprong. Mertens stuurde De Bruyne met een zeer fraaie pass de diepte in, waarna de middenvelder van Manchester City het overzicht behield en voor open doel de oudste telg van de gebroeders Hazard in staat stelde om zijn tweede doelpunt van de avond te maken.

Na rust liet Rusland zich iets meer zien, wat resulteerde in mogelijkheden voor Soltmurad Bakayev en Artem Dzyuba. Desondanks kwam België met 72 minuten op de klok op een 0-4 voorsprong. Romelu Lukaku stond op het punt om het veld te verlaten voor Michy Batshuayi, maar pikte vlak voor zijn wissel een doelpunt mee. Georgi Dzhikiya deed tien minuten voor tijd nog iets terug voor Rusland, maar dichterbij wist de thuisploeg niet te komen. België blijft zodoende nog zonder puntverlies in de EK-kwalificatiecyclus, die dinsdag afgesloten wordt met een thuiswedstrijd tegen Cyprus.