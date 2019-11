Van Bergen heeft geen trek in Oranje Onder-20: ‘Nu even niet’

Mitchell van Bergen werd opgeroepen voor Nederland Onder-20, maar de aanvaller van sc Heerenveen heeft de uitnodiging naast zich neergelegd. In gesprek met het Friesch Dagblad legt de buitenspeler uit waarom hij de oproep van bondscoach Bert Konterman heeft geweigerd. Hij is fit, maar heeft vanwege ‘persoonlijke redenen’ even geen trek in Oranje.

De wedstrijden tegen de leeftijdsgenoten van Tsjechië (achtlandentoernooi) en Frankrijk (oefenwedstrijd) laat hij aan zich voorbij gaan. “Het gaat voor mij om persoonlijke redenen. Ik heb die keuze gemaakt en daar sta ik nog steeds voor honderd procent achter”, aldus de aanvaller in de krant. Hij trainde woensdag nog mee met Heerenveen en reisde vervolgens af naar Noord-Brabant. “Ik ben persoonlijk wel een familiemens en ben graag thuis. Mijn ouders zie ik wat minder, al spreek ik ze regelmatig.”

Van Bergen meldde zich vorige maand ook al af bij Oranje Onder-20, nadat hij in eerste instantie was opgeroepen voor Jong Oranje. Toen meldde hij zich af met een blessure. “Normaal gesproken zou ik voor honderd procent voor een vertegenwoordigend team willen gaan, maar nu even niet. Vanwege persoonlijke redenen en die houd ik ook voor mezelf. Ik kan er verder weinig over zeggen”, aldus Van Bergen, die niet in detail wil treden. “Ik wil me gewoon voor honderd procent focussen op Heerenveen. Het is persoonlijk en dat houd ik voor me.”