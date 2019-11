Ajacieden steunen Naci Ünüvar: ‘Noa Lang zei: ‘Broertje, kan gebeuren’’

Het WK Onder-17 is vooralsnog niet het toernooi van Naci Ünüvar. De middenvelder annex aanvaller van Oranje wordt gezien als een van de grootste talenten in de ploeg van Peter van der Veen, maar zijn bijdrage is tot dusver beperkt. In gesprek met de NOS erkent Ünüvar dat hij in een 'mindere fase' zit. De creatieveling voelt zich gesteund door zijn ploeggenoten van Ajax en Oranje.

Vooralsnog steelt Sontje Hansen de show: met vijf doelpunten is hij topscorer van het WK in Brazilië. De twee goudhaantjes van Ajax krijgen zondagavond opnieuw de kans om zich te laten zien. In de kwartfinale neemt Oranje Onder-17 het op tegen de leeftijdsgenoten van Paraguay. "Ik ben eerlijk gezegd zelf ook benieuwd hoe ik hieruit ga komen", vertelt Ünüvar over zijn vormdip. Het spelen van een WK werkt 'mentaal door', geeft hij aan. "Bovendien wordt er veel over geschreven: 'Ünüvar speelt minder'. Ik krijg het veel doorgestuurd vanuit Nederland. Maar ja, wat moet ik erop zeggen?"

Ünüvar zegt zich niet veel aan te trekken van de kritiek. "Ik hoef later ook geen lange neus te trekken, ze hebben gelijk dat het minder loopt", beaamt hij. De jongeling zegt echter te weten wat zijn kwaliteiten zijn, en rekent erop dat die 'vanzelf' weer komen bovendrijven. "Het is niet dat ik in twee weken tijd alles verleerd ben. Als ik weer in mijn flow kom, kan ik het team weer goals en assists geven." Ünüvar heeft met bondscoach Van der Veen gesproken over zijn vorm en kreeg een bemoedigende reactie. "Hij helpt mij er goed bij en vertelde me: 'Maak je geen zorgen, je werkt keihard. Iedereen heeft dit weleens.'"

"Ook m'n teamgenoten bij Oranje en Ajax steunen me", voegt Ünüvar toe. "Noa Lang zei: 'Broertje, kan gebeuren. Probeer hard te werken, jouw kwaliteiten komen vanzelf terug.' En ik lig hier op de kamer met Devyne Rensch. Na Nigeria spraken we erover. Hij, het team, niemand maakt zich er druk over. De boys steunen me." Oranje kwam met mazzel door de groepsfase en versloeg Nigeria met 1-3 in de achtste finale. Indien zondagavond wordt gewonnen van Paraguay, wacht een halve finale tegen Zuid-Korea of Mexico. Het duel met Paraguay begint om 20.30 uur in Cariacica.