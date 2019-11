FC Utrecht-fans boycotten ‘Ajax-uit’: ‘Schaam je, gemeente Amsterdam’

Er zullen geen supporters van FC Utrecht aanwezig zijn bij de uitwedstrijd tegen Ajax aanstaande zondag, zo meldt de supportersvereniging van de Domstedelingen. Reden voor het besluit van de Utrecht-fans is de beslissing van de gemeente Amsterdam om slechts 500 toeschouwers toe te laten in het uitvak. "Gemeente Amsterdam, shame on you!", zo schrijft de supportersvereniging.

Volgens de supportersvereniging is jaren geleden 'een traject ingezet om de verstandhouding tussen beide supportersgroeperingen te verbeteren'. "Het doel van deze normalisatie is om weer volle uitvakken in Utrecht en in Amsterdam te hebben, zonder verbaal en/of fysiek geweld. Gedurende dit traject is ook de KNVB aangesloten en heeft dit normalisatietraject verder vorm gekregen."

Utrecht was vorig seizoen met 630 fans aanwezig in het uitvak van de Johan Cruijff ArenA. "Dit seizoen was de afspraak dat FC Utrecht in eerste instantie 500 kaarten zou afnemen. Zodra deze verkocht waren, kon FC Utrecht extra kaarten aanvragen. En zo geschiedde", zegt de supportersvereniging. De gemeente Amsterdam stak daar echter een stokje voor. "Tot onze grote verbazing blijkt dat de gemeente Amsterdam niet bereid is om goedkeuring te geven voor deze (100 tot 150) extra kaarten aan FC Utrecht-supporters."

Volgens de gemeente is er te weinig politiecapaciteit beschikbaar om extra supporters toe te laten. "De gemeente Amsterdam houdt haar poot stijf, ondanks grote inspanningen van FC Utrecht, de supportersverenigingen en de gemeente Utrecht. Zelfs het aanbod van FC Utrecht om extra beveiliging mee te nemen was geen optie voor de gemeente." De supportersvereniging neemt Ajax niets kwalijk. "Ajax en haar supportersvereniging treft in deze geen schuld. Van Ajax en haar supportersvereniging mogen wij met 650 supporters en zelfs nog met meer supporters komen."

Het is nog onduidelijk of het besluit om het uitvak leeg te houden gevolgen heeft voor de Ajax-supporters bij de wedstrijd in Utrecht. Vorig seizoen zaten er 1.200 Ajacieden in het uitvak in Stadion Galgenwaard. "Of, en zo ja welke consequenties dit heeft voor het aantal supporters in het uitvak bij de thuiswedstrijd kan op dit moment nog niet gezegd worden en zullen we op een rustig moment nader met de betrokken partijen bespreken", zegt de supportersvereniging van Utrecht.