‘Bom ontploft in kleedkamer Club Brugge; kapotte bidon na penaltyincident’

Bij Club Brugge is de rust nog niet teruggekeerd na het strafschopincident in de Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain (1-0 nederlaag) van woensdag. Mbaye Diagne ging brutaal achter de bal staan, terwijl Hans Vanaken de aangewezen speler was op de strafschop voor zijn rekening te nemen. Laatstgenoemde doet er naar verluidt alles aan om Diagne buiten de Belgische club te werken.

Volgens Het Nieuwsblad smeet Vanaken na afloop van de zure nederlaag tegen PSG met zijn bidon en werd Diagne door hem opzichtig genegeerd. "De gelegenheidskapitein werd gevraagd voor interviews, maar kreeg de opdracht niets over het penalty-incident te zeggen." Vanaken kwam vervolgens met een duidelijk antwoord: 'In dat geval ga ik niet', zou de boze Vanaken hebben gereageerd. De middenvelder had zijn falende ploeggenoot anders 'helemaal afgemaakt' in gesprekken met de Belgische media.

Diagne staat er niet alleen bij Vanaken slecht op. Een groot deel van de selectie, inclusief doelman Simon Mignolet, heeft het gehad met de aanvaller uit Senegal, die zijn ploeg een kostbaar punt en de bijbehorende premier door de neus boorde. Directeur Vincent Mannaert heeft in een persoonlijk gesprek al aangegeven dat Diagne beter elders zijn heil kan gaan zoeken. De Afrikaanse spits behoudt echter het vertrouwen van een gedeelte van de spelersgroep van Club. Hij bood via Instagram al snel zijn excuses aan, maar dat lijkt weinig uit te halen.

Jan Mulder sprak zich als analist bij Q2 al duidelijk uit over de kwestie-Diagne. "Ik zou hem op zijn minst een tijdje negeren, net zoals dat met Jelle Vossen (wiens vrouw via Instagram kritiek uitte op trainer Philippe Clement, red.) gebeurd is." Boze supporters van Club maakten kort na de nederlaag in Parijs een Facebook-evenement aan, met als insteek om Diagne op 24 november uit te zwaaien. De actie kreeg al snel bijval van verschillende supporters van de Belgische Champions League-deelnemer.