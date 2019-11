Don Garber verrast en claimt transfer van Zlatan Ibrahimovic

De toekomst van Zlatan Ibrahimovic ligt bij AC Milan, zo claimt Don Garber. De commissaris van de Major League Soccer annex bestuurslid van de Amerikaanse voetbalbond (USSF), beweert in gesprek met ESPN dat Ibrahimovic zelfs al heeft getekend bij zijn oude club. Officieel is er nog niets over bekend, maar vorige week doken wel geruchten op over een mogelijke rentree van de Zweed in het San Siro.

Ibrahimovic speelde achttien maanden voor LA Galaxy en is inmiddels transfervrij. Zijn periode in de Verenigde Staten heeft de MLS veel opgeleverd, aldus Garber. "Zlatan is een interessant persoon. Hij is iemand die me veel werk oplevert, maar zulke spelers heb je nodig", lacht hij. "We hebben spelers nodig die teweegbrengen wat David Beckham een paar jaar geleden deed. Zlatan is 38 jaar en heeft nu getekend bij AC Milan, een van de grootste clubs ter wereld."

Zaterdag speculeerde Marca al over een transfer van Ibrahimovic naar Milan. De aanvaller kondigde zelf op Twitter een terugkeer in Spanje aan, maar het bleek te gaan om reclamestunt van het wedkantoor Bethard, dat een app heeft gelanceerd in Spanje met Ibrahimovic als gezicht van de campagne. "Het meest waarschijnlijke scenario is dat de Zweed terugkeert bij zijn oude club Milan. I Rossoneri zien Ibrahimovic maar wat graag tekenen", schreef de krant toen.

Ibrahimovic speelde tussen 2010 en 2012 al voor Milan. Hij werd eerst een seizoen gehuurd van Barcelona, waarna de club gebruikmaakte van de optie tot koop voor 24 miljoen euro. Ibrahimovic kwam in dienst van Milan tot 61 competitiewedstrijden en 42 goals. In Italië verdedigde hij bovendien het shirt van rivaal Internazionale en dat van Juventus. De sportpers uit Italië bracht Ibrahimovic ook al in verband met Inter, Napoli en Bologna.