Jong Ajax evenaart beste start ooit niet en ziet Gravenberch uitvallen

Jong Ajax is maandagavond op eigen veld onderuit gegaan tegen het FC Volendam van trainer Wim Jonk (1-3), dat in de tweede helft van de ontmoeting op De Toekomst keihard toesloeg. De nummer vier uit Amsterdam verzuimt zodoende om koploper SC Cambuur op een punt te naderen en ook de beste start ooit, 26 punten uit 13 wedstrijden in het kampioensjaar 2017/18, werd niet geëvenaard. De trefzekere Ryan Gravenberch werd kort na zijn doelpunt gewisseld wegens een blessure. In de andere wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie werd Jong PSV in bedwang gehouden door Roda JC Kerkrade (1-1).

Jong Ajax – FC Volendam 1-3

De thuisploeg kreeg in de eerste helft goede kansen via Gravenberch en Alex Méndez, maar de jonge middenvelders faalden in kansrijke positie. Ook Jurgen Ekkelenkamp liet zich gelden, maar zijn actie resulteerde slechts in een halve kans voor Jong Ajax. FC Volendam, dat voor rust goed tegenstand bood, was in de tweede helft dodelijk in de afwerking. Nick Doodeman verschalkte doelman Dominik Kotarski met een bekeken intikker bij de eerste paal, terwijl Marco Tol luttele minuten later uit een hoekschop keihard raak kopte. Gravenberch tekende een kwartier voor tijd met een knal in de kruising voor de aansluitingstreffer. De middenvelder liep daarbij een blessure op en moest gelijk naar de kant. In de slotfase slaagde Jong Ajax er niet meer om een om gelijkmaker te forceren, terwijl Volendam in blessuretijd nog een keer scoorde. Voormalig Ajacied Francesco Antonucci knalde de bal op bekwame wijze in de verre hoek.

Jong PSV – Roda JC Kerkrade 1-1

De bezoekers uit Limburg namen halverwege de eerste helft de leiding, toen Chelsea-huurling Iké Ugbo de bal van dichtbij een laatste zetje gaf. Jong PSV dacht kort voor rust op gelijke hoogte te komen, maar de inzet van de aanvaller werd op katachtige wijze uit het doel gehouden door Roda-keeper Tom Muyters. Cyril Ngonge, die kort na rust al bijna trefzeker was, trok de stand na een uur spelen gelijk met een knal in de linkerbenedenhoek. Jong PSV was in het laatste halfuur de bovenliggende partij, maar goede mogelijkheden waren niet besteed aan onder meer Sekou Sidibe en Claudio Gomes. Beide ploegen blijven in de onderste helft van de Keuken Kampioen Divisie staan.