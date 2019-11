Solskjaer wil Chong uit handen van Juventus houden met nieuw contract

Ole Gunnar Solskjaer hoopt dat Tahith Chong bij Manchester United blijft. De Nederlandse jeugdinternational staat volgens diverse media hoog op het wensenlijstje van Juventus. De negentienjarige buitenspeler heeft een aflopend contract bij de Engelse topclub en daar hoopt la Vecchia Signora van te profiteren. Solskjaer laat weten dat de club er alles aan doet om de Nederlander in huis te houden.

Behalve Chong heeft ook Angel Gomes een aflopend contract. “We hebben al veel gesprekken gehad met de jongens”, wordt Solskjaer geciteerd door Goal. “Het klopt dat hun contracten aflopen aan het einde van het seizoen, maar we willen graag dat ze blijven.” De Noorse trainer geeft talenten regelmatig de kans in het eerste elftal en hoopt mede daardoor dat Chong er voor kiest om in Manchester te blijven. De talentvolle buitenspeler speelde dit seizoen tot dusver vier wedstrijden in de hoofdmacht van Manchester United. Totaal heeft Chong inmiddels acht duels achter zijn naam staan in het eerste elftal van the Red Devils.

Volgens de Daily Mail zat een afgevaardigde van Juventus vorige week vrijdag op de tribune bij het duel van de Onder-23 van Manchester United met Stoke City, waarin Chong een goede indruk achterliet. "Het klopt dat topclubs de situatie rond Tahith in de gaten houden. Maar het is nog vroeg in het seizoen. We wachten rustig af waarmee United komt en anders zien we komende zomer wel wat voor de ontwikkeling van Tahith het beste is", zo reageerde zaakwaarnemer Erkan Alkan vrijdag in gesprek met Voetbal International. Manchester United heeft vooralsnog geen voorstel of sportief plan bij Chong neergelegd, waardoor contractverlenging voorlopig niet aan de orde is.