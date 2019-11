Valentijn Driessen: ‘Feyenoord en Kuyt moeten niet in die valkuil trappen’

Dick Advocaat stond donderdag voor het eerst op het trainingsveld bij Feyenoord. De 72-jarige oefenmeester werd eerder deze week aangesteld als opvolger van de opgestapte Jaap Stam. Valentijn Driessen schrijft in zijn column in De Telegraaf dat de keuze voor niemand vreemd is en dat Advocaat Dirk Kuyt moet klaarstomen om uiteindelijk hoofdtrainer te worden.

“Het geeft ook aan dat Martin van Geel het acht maanden geleden goed zag dat de erfenis van Giovanni van Bronckhorst bij een extreem moeilijke club als Feyenoord bij Advocaat in de beste handen was. Inmiddels is Van Geels tweede keus Jaap Stam zwaar beschadigd en zit Advocaat op zijn voorbestemde post”, zo luidt de conclusie van Driessen. De journalist van De Telegraaf stelt dat het niet gewenst is dat Kuyt komende zomer al als hoofdtrainer begint in De Kuip.

“Met de sportieve problemen, financiële onmogelijkheden, bestuurlijke wanorde en het heidense stadiondossier is het belangrijkste dat niemand in de club omkijken heeft naar het eerste elftal”, vervolgt hij. Driessen stelt dat Kuyt met een afgeronde trainerscursus en wat opgedane ervaring bij de Onder-19 nog niet klaar is voor het hoofdtrainerschap en haalt Giovanni van Bronckhorst, Mark van Bommel, Phillip Cocu, Marcel Keizer en Jaap Stam aan als voorbeelden.

“Feyenoord en Kuyt moeten niet in die valkuil trappen. Kuyt-Advocaat zou kunnen, maar verdient niet de voorkeur”, concludeert Driessen. Kuyt heeft voorlopig de Onder-19 van Feyenoord onder zijn hoede en is nog bezig met zijn trainerscursus. “Beter is Advocaat-Kuyt, zodat de Hagenaar hem een jaar de fijne kneepjes kan bijbrengen alvorens Kuyt op eigen benen kan staan met de dan inmiddels 75-jarige Advocaat in de coulissen als klankbord. Een trainerscarrière is namelijk zo in de knop gebroken. Zeker bij Feyenoord. Vraag het Jaap Stam.”