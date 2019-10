Dirk Kuyt verklaart: ‘In principe ga ik ook stage lopen bij hem’

Dick Advocaat stond donderdag voor het eerst als trainer voor de groep bij Feyenoord. De 72-jarige oefenmeester werd eerder deze week aangesteld als opvolger van de opgestapte Jaap Stam. Dirk Kuyt, die bij Feyenoord de Onder-19 onder zijn hoede heeft, laat zich aan tafel bij Pauw lovend uit over Advocaat.

“Ik vind hem een hele bevlogen man, ik heb hem door de jaren heen vrij goed leren kennen. Het is mooi als je hem over voetbal ziet praten. Als je 72 bent en nog zo bevlogen van het spelletje... Ik hoop dat ik hetzelfde mag zijn als ik die leeftijd bereik”, zegt Kuyt, die met Advocaat samenwerkte bij het Nederlands elftal. De oud-aanvaller heeft momenteel het hoogste jeugdteam van Feyenoord onder zijn hoede en wordt geregeld genoemd als trainer voor het eerste elftal.

Kuyt antwoordt negatief als gevraagd wordt of hij een plaats in de staf van Advocaat krijgt. John de Wolf en Cor Pot worden door de ervaren oefenmeester meegenomen als assistent-trainers. “In principe ga ik ook stage lopen bij hem, zoals ik dat ook bij Jaap Stam heb gedaan. Zoals de mensen weten, ben ik bezig met mijn trainerscursus. In mei hoop ik dat allemaal af te ronden, dus we zullen het zien.”

“Ik ben veel bij Feyenoord op het moment en daar is veel gebeurd. Dat hoort ook bij sport: teleurstelling, pijn. Uiteindelijk gaan we er met z'n allen voor zorgen dat het beter gaat”, aldus Kuyt, die het ‘mooi’ noemt om af en toe met oud-collega's te kunnen voetballen. “Om herinneringen op te halen. Met heel spelers ben je bevriend, maar je ziet elkaar niet omdat iedereen zijn eigen weg gaat. De ene wordt trainer, de ander wordt analist op televisie.”