De Boer mist finale met Atlanta United na domper tegen Toronto

Atlanta United is er in de nacht van woensdag op donderdag niet in geslaagd de Eastern Conference van de Major League Soccer te winnen. Voor eigen publiek ging het team van trainer Frank de Boer met 1-2 onderuit tegen Toronto FC, waardoor het de Amerikaanse landstitel niet meer kan verdedigen. Toronto neemt het in de finale van de MLS op tegen Seattle Sounders. Het is voor de derde keer in vier jaar tijd dat de twee teams elkaar treffen in de eindstrijd.

De ploeg van De Boer ging nog wel goed van start in het Mercedes Benz Stadium. In de vierde minuut werd Ezequiel Barco in de diepte weggestuurd. Hij kwam oog in oog te staan met doelman Quentin Westberg en legde af op de mee opgekomen Julian Gressel, voor wie het een koud kunstje was om de 1-0 te maken. Het was een droomstart voor de ploeg van De Boer en het had nog veel mooier kunnen worden doen Josef Martínez in de elfde minuut een strafschop mocht nemen. De topscorer wist het buitenkansje echter niet te verzilveren, waardoor een marge van twee uitbleef.

De misser van Martínez bleek achteraf cruciaal, want vlak na de gemiste strafschop kwam Toronto langszij. Een schot van Nicolas Benezet was Brad Guzan te machtig: 1-1. Na rust kwam Atlanta United goed uit de kleedkamers en domineerde de thuisploeg in balbezit. Echter, het team van De Boer kwam moeizaam tot kansen tegen het goed georganiseerde Toronto. Met nog officieel twaalf minuten op de klok ging het mis voor the Five Stripes. Nick DeLeon kreeg vanaf circa twintig meter van het doel de ruimte om uit te halen en zijn inzet bleek de winnende treffer. Met een fraai schot in de kruising bepaalde hij de eindstand op 1-2.

Atlanta United vocht in de slotfase nog voor wat het waard was, maar Toronto hield stand en bereikt voor de derde keer in vier jaar tijd de finale van de MLS. Op 10 november wacht het duel met Seattle Sounders, dat deze week op verrassende wijze favoriet Los Angeles FC uitschakelde.