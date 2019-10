Willem van Hanegem stuurt appje na Klassieker: ‘Goed gedaan’

Serdar Gözübüyük heeft een speciale band met Willem van Hanegem, zo vertelde de scheidsrechter maandagavond in Peptalk op Rondo. De arbiter kreeg na afloop van De Klassieker, die onder zijn leiding stond, complimenten van de oud-voetballer voor zijn prestatie.

Gözübüyük kent Van Hanegem al langer. "Meneer Van Hanegem is voor mij degene die mij altijd heeft gesteund", zegt de scheidsrechter. "Zijn zoon is een hele goede vriend van mij. Hij zei vroeger altijd van 'joh, doorgaan'. En als ik een keer een foutje maak, dan hoor ik dat ook, kan ik je vertellen." Na afloop had Gözübüyük ook kort contact met de oud-speler en -trainer van Feyenoord. "Of ik gisteren wat van hem heb gehoord? Ik kreeg wel een appje, van: 'Gefeliciteerd, goed gedaan.'"

De arbiter is blij met zijn band met Van Hanegem. "Het is wel echt een fantastische man, hoe hij over voetbal kan praten. Daar probeer ik ook als scheidsrechter van te leren. Je hoort zo vaak analisten roepen: 'Scheidsrechters moeten ook gevoetbald hebben, moeten feeling hebben.' Met dit soort mensen kan je natuurlijk over momenten praten, wat er verwacht kan worden. Daar is hij een topper in."

Gözübüyük deelde tijdens Ajax - Feyenoord (4-0) geen enkele kaart uit. "Ik ben wel een scheidsrechter die lekker wil laten voetballen. Afgelopen donderdag moest ik bij Arsenal fluiten in de Europa League, drie weken geleden bij Manchester City in de Champions League. Dat zijn echt Engelse wedstrijden. Ik was blij dat ik twee keer naar Engeland mocht, om te laten zien van: zo wil ik fluiten. Niet voor alles fluiten, en dat wilde ik gisteren ook doen. Dat is wel gelukt. Ik kreeg heel veel respect van de spelers, de staf en de supporters."