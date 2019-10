Donny van de Beek krijgt definitief opslag bij Ajax: ‘Dit was onze insteek’

Donny van de Beek heeft een nieuw en verbeterd contract ondertekend bij Ajax, zo bevestigt directeur voetbalzaken Marc Overmars zondag tegenover FOX Sports in aanloop naar de Klassieker tegen Feyenoord. De looptijd van het contract blijft ongewijzigd, tot medio 2022, maar de verbintenis van de 22-jarige middenvelder is wél opgewaardeerd. Ajax heeft het akkoord met Van de Beek alleen nog niet officieel wereldkundig gemaakt.

"Dat was eigenlijk een paar maanden geleden al uitgesproken, toen hebben we ook een aanbieding gedaan", zegt Overmars in gesprek met verslaggever Hans Kraay jr. "Soms duurt het even voordat alles en iedereen akkoord is." Er waren volgens de Ajax-bestuurder weinig twijfels bij beide partijen. "Zeker niet over de opwaardering. In de zomer is er natuurlijk wel wat interesse geweest en dat heeft lang doorgespeeld. We zijn allemaal blij dat we hem hier hebben kunnen houden, dat was ook onze insteek."

Van de Beek speelde zich afgelopen seizoen met zijn sterke optredens voor Ajax in de Champions League in de kijker van onder meer Paris Saint-Germain en Real Madrid. Vooral De Koninklijke kwam in de Spaanse media meermaals naar voren als mogelijke nieuwe werkgever van de Ajacied, al kwam een akkoord nimmer van de grond. Het is goed mogelijk dat Real volgend jaar terugkeert voor Van de Beek, al lijkt trainer Zinédine Zidane een voorkeur te hebben voor de bij Manchester United spelende Paul Pogba.