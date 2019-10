Ronald de Boer: ‘Dit was zijn beste wedstrijd voor Feyenoord tot nu toe’

Feyenoord legde afgelopen zomer zeven miljoen euro neer voor Marco Senesi, maar de Argentijnse miljoenenaankoop is nog geen doorslaand succes gebleken in De Kuip. Ronald de Boer heeft echter wel vertrouwen in Senesi, die in de ogen van de analist van FOX Sports een goede wedstrijd speelde tegen Young Boys (2-0 nederlaag) in de groepsfase van de Europa League.

"Dat was zijn beste wedstrijd tot nu toe", deelt De Boer in Goedemorgen Eredivisie een compliment uit aan Senesi. "Qua balveroveringen, intercepties, het overzicht, de inspeelpasses. Als je dat allemaal zag, dan is het een prima speler." De oud-middenvelder ziet echter ook verbeterpunten bij de Zuid-Amerikaanse verdediger. "Ik heb nog steeds niet het gevoel dat hij supersnel is of hard genoeg maar tegen Young Boys kreeg hij echt wel een voldoende."

John de Wolf gunt Senesi de tijd om zich aan te passen aan het voetbal in Nederland, maar de voormalige Feyenoord-verdediger hoopt wel dat de zomeraanwinst snel laat zien waarom de Rotterdammers zeven miljoen euro voor hem hebben betaald. "Als je een speler koopt voor een bedrag dat voor Feyenoord veel geld is, dan moet hij gelijk spelen. Hoe langer hij niet speelt, hoe meer hij bij Feyenoord gezien gaat worden als 'de verlosser'. Laten we tot de winterstop kijken hoe het gaat en dan pas met een goed oordeel komen over deze jongen."

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Senesi zondag start in De Klassieker tegen Ajax, zeker nu Edgar Ié niet geheel fit is. Tim de Cler, die bij zowel Ajax als Feyenoord speelde, deelt de mening van De Boer over Senesi. De oud-linksback vindt daarnaast ook dat de Argentijn niet zo snel moeten worden afgeschreven. "Het is ook niet niks waar hij terecht is gekomen. Dit was zijn tweede hele wedstrijd (de eerste tegen Heracles Almelo, red.). Als je hem tegen Young Boys zag, ziet het er best positief uit." De uitwedstrijd van Feyenoord tegen Ajax begint zondag om 16.45 uur.