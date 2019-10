Willem II wint streekderby en levert beste prestatie van de eeuw

Willem II heeft de streekderby tegen RKC Waalwijk in de Eredivisie in winst omgezet. Het team van Adrie Koster versloeg de hekkensluiter met minimaal verschil, ondanks een uitstekend begin voor eigen publiek: 2-1. Het is voor het eerst deze eeuw dat Willem II na elf speeldagen in de Eredivisie op minimaal negentien punten staat: de club uit Tilburg neemt daarmee een vijfde plaats is. RKC blijft laatste, met één schamel punt.

Willem II zette RKC direct met de rug tegen de muur en het team van Fred Grim had het zichtbaar zwaar. De thuisploeg had slechts elf minuten nodig om de bal achter Etienne Vaessen te krijgen: Heerkens verlengde een indraaiende vrije trap van Mike Trésor Ndayishimiye knap met het hoofd en zag de bal in het doel belanden. Drie minuten later verdubbelden de Tilburgers reeds de voordelige marge toen Llonch zich goed wegdraaide in het zestienmetergebied en hij het leer feilloos in de hoek schoot: 2-0.

RKC leek rijp voor de slacht, maar de hekkensluiter van de Eredivisie maakte na twintig minuten spelen toch de aansluitingstreffer. Timon Wellenreuther had geen antwoord op een snoeiharde inzet van Stanley Elbers in de korte hoek: 2-1. Het spel ging vervolgens op en neer, met een mogelijkheid voor opnieuw Elbers en een grote kans voor Vangelis Pavlidis. De Griek ging op het doel af en zag zijn inzet via een kluts op het dak van het doel belanden. Willem II slaagde erin om met een minimale voorsprong de rust te halen.

De tweede helft was lang niet zo spectaculair als het eerste bedrijf. Willem II controleerde de wedstrijd en probeerde het duel zo nu en dan in het slot te gooien, terwijl RKC zich het met onnodig balverlies vooral zichzelf moeilijk maakte. Toch werd de ploeg van Grim sterker naarmate de wedstrijd vorderde en Willem II tegelijkertijd verslapte. De Waalwijkers kwamen echter niet verder dan geblokte pogingen van Dylan Vente en Clint Leemans.