Kwakman en Been verklaren keuze van Ten Hag voor Siem de Jong

Siem de Jong mocht in de slotfase van het Champions League-duel tussen Ajax en Chelsea (0-1) voor de vierde keer dit seizoen zijn opwachting maken. De dertigjarige aanvallende middenvelder werd door trainer Erik ten Hag binnen de lijnen gebracht nadat de Amsterdammers vier minuten voor tijd op achterstand kwamen door een doelpunt van Michy Batshuayi. Bij Voetbalpraat van FOX Sports kijken de analisten niet heel raar op van het besluit om De Jong in te brengen.

“Ze wilden nog iets forceren. Als je nog een corner krijgt, dat er ook lengte op het veld staat”, verklaart Mario Been. “Je bedoelt meer: waarom zitten niet Jurgen Ekkelenkamp, Carel Eiting en Ryan Gravenberch op de bank in plaats van Siem de Jong?”, zo haakt Kees Kwakman in. Siem de Jong leek voorafgaand aan het seizoen nadat hij terugkeerde van een huurperiode bij Sydney FC niet in de plannen van Ten Hag voor te komen, maar speelde desondanks al enkele wedstrijden als invaller voor Ajax.

“De Jong is nog wel wat meer aanvallend, al zou Ekkelenkamp dat ook kunnen. In de eerste wedstrijden viel hij wel wat meer controlerend in. Eiting en Gravenberch zijn ook wat meer controlerend. Zakaria Labyad hebben ze ook nog, die is helemaal buiten beeld. Noa Lang kwam er op gegeven moment in, maar die zit er nu ook niet meer bij”, stelt Kwakman. In hetzelfde programma wordt het middenveld van Ajax geanalyseerd. Edson Álvarez, Lisandro Martínez en Donny van de Beek vormden tegen Chelsea andermaal de middelste linie.

“Er zal wel moeten worden gekeken naar het middenveld van Ajax, want die balans klopt niet. Als je Edson Álvarez ziet spelen...”, zegt commentator Michiel Teeling. Been is het daar niet direct mee eens. “Per wedstrijd hebben we dezelfde discussie. Ik moet zeggen: ik heb die twee ook goede wedstrijden zien spelen op Champions League-niveau. Of het al een keer vloeiend ging? Je hebt er wel twee keer mee gewonnen. Ik zit zelf ook weleens te verzinnen wie je er nog zou kunnen neerzetten.”

“Die Marin, met alle respect...”, zo verwijst de oefenmeester naar de van Standard Luik overgenomen Razvan Marin, die nog niet weet te overtuigen bij Ajax. “In dit soort wedstrijden moet je een bepaald blok neerzetten om mensen tegen te houden, zeker tegen dit Chelsea. Dan moet de creativiteit van andere spelers komen en die waren er vandaag niet, dus ik vind het een beetje te vroeg om dit bij die twee middenvelders neer te leggen.”