Veltman: ‘Dat wisten we ook nog van de wedstrijden tegen Tottenham’

Ajax leed woensdagavond zijn eerste nederlaag van het seizoen. Chelsea was in de Johan Cruijff ArenA met 0-1 te sterk en diende de Amsterdammers daarmee het eerste puntverlies in de Champions League toe. “Verliezen is nooit leuk, zeker niet op zo'n manier”, zo reageert Joël Veltman in gesprek met de NOS op de nederlaag.

“Een rommelige wedstrijd, het was wachten op een fout of onoplettendheid van een team. Uiteindelijk valt die bij ons”, zo analyseert de 27-jarige verdediger het duel. Michy Batshuayi verzorgde vier minuten voor tijd de winnende treffer voor Chelsea. “We waren een aantal keer slordig, waardoor zij konden counteren en dan krijg je dat Britse voetbal. Dat wisten we ook nog van de wedstrijden tegen Tottenham Hotspur, hoe dat kan gaan.”

“Als je voelt dat je niet echt tot een grote kans kan komen, was 0-0 terecht geweest. Je wilt altijd winnen, het maakt niet uit tegen wie. Maar op gegeven moment voel je in een wedstrijd dat je niet tegen de 1-0 kan aankomen”, stelt Veltman. Ajax en Chelsea hebben momenteel zes punten in Groep H van de Champions League. Valencia volgt met vier punten, terwijl Lille OSC na drie wedstrijden één punt heeft.

“Chelsea stond gewoon heel goed. Ze zetten ons goed onder druk, we kwamen niet echt in ons spel. Je hoort natuurlijk wel eens: Chelsea is minder, maar ze hebben zat geld en zat goede spelers. Dat zag je ook wel een paar keer terug”, aldus Veltman, wiens vizier nu op de thuiswedstrijd tegen Feyenoord van komende zondag gaat. “Ik hoop dat dit de eerste en de laatste nederlaag van het seizoen was. Natuurlijk, het was niet goed tegen RKC, nu heb je verloren, maar we hebben weer een mooie wedstrijd om dat recht te zetten.”