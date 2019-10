Roy Keane haalt hard uit: ‘Ik walg ervan, ze knuffelen en kussen elkaar’

Manchester United en Liverpool deelden zondag de punten op Old Trafford (1-1). Doelpunten van Marcus Rashford en Adam Lallana vormden de hoogtepunten in een verder niet al te spectaculaire wedstrijd. Roy Keane constateert dat het al voor het eerste fluitsignaal bij beide aartsrivalen ontbrak aan pit.

Diverse spelers van United en Liverpool hadden vlak voor de aftrap vriendelijk contact met elkaar. "Ik walg ervan, je staat voor een oorlog en deze spelers knuffelen en kussen elkaar", liet Keane in niet mis te verstane woorden optekenen. Onder meer de onderonsjes waarbij de Brazilianen Andreas Pereira, Fred (beiden United), Roberto Firmino en Fabinho (beiden Liverpool) betrokken waren, leidden tot irritatie bij de oud-middenvelder.

"Je moet de tegenstander niet eens een blik waardig gunnen. Je staat op het punt om de strijd met ze aan te gaan", vervolgt Keane. De 48-jarige Ier was in het verleden jarenlang aanvoerder van United en wedijverde in die hoedanigheid regelmatig met Patrick Vieira, op dat moment de captain van Arsenal. De persoonlijk strijd tussen de twee bereikten zijn apotheose in 2005 op Highbury, toen Keane en Vieira het nog voor het eerst fluitsignaal in de spelerstunnel met elkaar aan de stok kregen.

Keane vindt niet dat het voetbal door de jaren heen is veranderd. "Het spelletje is niet veranderd, maar de spelers wel. Je gaat in oorlog tegen deze spelers en zij staan met elkaar te knuffelen! Spreek elkaar na de wedstrijd, of spreek elkaar zelfs helemaal niet na de wedstrijd", aldus de robuuste oud-middenvelder.