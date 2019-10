Zidane kritisch: ‘Ik wil dat niet zeggen, want ik houd niet van dat woord’

Real Madrid ging zaterdagavond op bezoek bij Real Mallorca met 1-0 onderuit. Door de nederlaag tegen de promovendus neemt de druk op Zinédine Zidane verder toe. De Franse oefenmeester maakt zich echter geen zorgen, al vertelt hij aan verschillende Spaanse media dat hij wel verlangt dat zijn ploeg consistenter gaat spelen.

“Het probleem is dat we iedere drie dagen moeten laten zien dat we goed zijn. Daar zit de moeilijkheid, want dat doen we niet. Ik wil niet zeggen dat ik me zorgen maak, want ik houd niet van dat woord. Maar als we wat willen winnen, moeten we consistenter zijn. We speelden hier niet de wedstrijd die we wilden en door onze start maakten we het onszelf erg moeilijk”, zo wijst Zidane op het tegendoelpunt in de zevende minuut van Lago Júnior.

“In de tweede helft waren we een beetje angstig en daardoor hebben we geen doelpunten meer gemaakt. Dat geeft me wel een slecht gevoel”, constateert de Franse oefenmeester. Hij kon op Mallorca niet beschikken over Toni Kroos, Luka Modric, Gareth Bale en Lucas Vázquez, die allen geblesseerd zijn. “Dat is geen excuus, er zijn genoeg goede spelers die niet geblesseerd zijn. Zij moeten laten zien dat ze op hetzelfde niveau zitten. Aan de blessures kunnen we nu eenmaal niks veranderen.”

“We kunnen niet verrast worden door een team in hun eigen stadion, want we wisten wat er zou gebeuren. Ze verrasten ons door te scoren en liepen vervolgens wat terug, daar hebben wij geen oplossing voor gevonden”, verklaart Zidane. Marcelo sluit zich aan bij zijn trainer. “We hebben alles gedaan om te winnen, maar dat is niet gebeurd. Ze maakten een vroeg doelpunt en wij vonden het moeilijk om te reageren. Dat mag geen excuus zijn. In de competitie is het altijd moeilijk om te winnen. We zijn niet langer top en weten dat we hard moeten werken om terug te komen.”