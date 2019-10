Protest van Ajacieden in Waalwijk leidt mogelijk tot nieuwe straf Ajax

De wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Ajax krijgt mogelijk nog een staartje. In de tweede helft moest arbiter Allard Lindhout het spel even stilleggen, nadat er flink wat fakkels werden ontstoken in het uitvak. Bovendien werd achter het stadion vuurwerk de lucht in geschoten. Het kan leiden tot een sanctie van de KNVB, zo meldt Ajax Life. Mogelijk mag Ajax in de volgende uitwedstrijd in de Eredivisie geen supporters meenemen.

De supporters van Ajax protesteerden met hun acties tegen het besluit van de UEFA om geen uitsupporters toe te laten tijdens de Champions League-wedstrijd in Londen tegen Chelsea op dinsdag 5 november. De Europese voetbalbond besloot daartoe naar aanleiding van ongeregeldheden bij het vorige Europese uitduel met Valencia (0-3). Ajax-supporters zouden vernielingen hebben aangericht tijdens de ontmoeting.

De club had toen nog een voorwaardelijke straf openstaan vanwege de incidenten tijdens de uitwedstrijd van vorig seizoen tegen Benfica; die werd omgezet in een definitieve sanctie. Hetzelfde zou nu kunnen gebeuren binnen de eigen landsgrenzen, want in juli kreeg Ajax boetes en een voorwaardelijke straf opgelegd van de KNVB vanwege het afsteken van vuurwerk door de eigen fans rond de bekerfinale tegen Willem II.

Als het binnen twee jaar weer fout zou gaan, zo luidde de waarschuwing, dan zou Ajax in de eerstvolgende uitwedstrijd geen fans mogen meenemen. Die wordt op vrijdag 1 november gespeeld tegen PEC Zwolle. Vijf dagen eerder speelt Ajax in het eigen stadion tegen Feyenoord; in De Klassieker zijn uitsupporters al tien jaar niet meer welkom.