Leden van ‘MSG’ nemen alle goals van Barcelona voor hun rekening

Barcelona heeft zaterdag de vijfde overwinning op rij in alle competities geboekt. Het team van Ernesto Valverde was in LaLiga een maatje te groot voor Eibar: 0-3. De doelpunten kwamen voor rekening van Lionel Messi, Luis Suárez en Antoine Griezmann en zodoende is Ipurua het eerste stadion waar alle leden van MSG tot scoren komen. Frenkie de Jong stond in Baskenland 77 minuten binnen de lijnen.

Het was aan Marko Dmitrovic te danken dat Barcelona het duel niet al voor rust in het slot gooide. Eén keer moest de doelman van Eibar toch de bal uit zijn doel halen. Pablo de Blasis gleed in de dertiende minuut uit na een lange bal van Clément Lenglet, waardoor Griezmann alleen kon afgaan op Dmitrovic en de Fransman de bal via de voet van de keeper en de linkerpaal tegen de touwen kon werken: 0-1.

Dmitrovic hield Eibar op de been tegen een Barcelona dat de eerste helft weliswaar domineerde maar het overwicht niet in doelpunten wist uit te drukken. De beste kans op de 0-2 was na een half uur spelen voor Messi, die Dmitrovic in eerste instantie wist te omspelen maar het leer vervolgens alsnog aan de doelman kwijtraakte. Eibar speelde dapper voetbal, maar zorgde nimmer voor gevaar voor het doel van Marc-André ter Stegen.

Barcelona trok het duel na de onderbreking naar zich toe. De openingsfase van de tweede helft was van beide kanten niet veelbelovend, maar vanaf de 55e minuut speelde het team van Valverde in een hogere versnelling. Dat resulteerde in een goed schot van Suárez, en een dito redding van Dmitrovic, en uiteindelijk in de 0-2 van Messi. Na voorbereidend werk van Suárez en Griezmann schoof de Argentijn de bal tegen de touwen.

Suárez tekende acht minuten later middels een counter voor de eindstand in Baskenland. Messi ging alleen af op Dmitrovic en stelde de Uruguayaan in staat om de bal in het lege doel te werken: 0-3. Voor De Jong zat het duel er na 77 minuten op: de Nederlander werd naar de kant gehaald ten faveure van Ivan Rakitic. Door de zege leidt Barcelona voorlopig de dans in LaLiga, met negentien punten uit negen duels. Real Madrid heeft een punt minder, maar komt zondagavond nog in actie bij Real Mallorca.