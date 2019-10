Frenkie de Jong start in Ipurua; rentree na vijf maanden bij Barcelona

Frenkie de Jong start zaterdag bij Barcelona in de uitwedstrijd tegen Eibar. De Oranje-international vormt samen met Sergio Busquets en Arthur het middenveld. Ernesto Valverde kiest voor een voorhoede met Antoine Griezmann, Luis Suárez en Lionel Messi, terwijl de defensie wordt gevormd door Sergi Roberto, Clément Lenglet, Samuel Umtiti en Jordi Alba.

Voor Umtiti, terug van een lange periode van blessureleed, is het pas zijn eerste wedstrijd in vijf maanden tijd én daarmee zijn eerste duel van de nieuwe voetbaljaargang. Marc-André ter Stegen staat onder de lat.

Barcelona gaat in Baskenland op zoek naar de vijfde opeenvolgende zege in alle competities. Voorafgaand aan de interlandperiode werden Villarreal (2-1), Getafe (0-2), Internazionale (2-1) en Sevilla (4-0) verslagen. Het team van Valverde wacht woensdag in de Champions League een uitwedstrijd tegen Slavia Praag.

Eibar hield aan de laatste vier competitieduels acht punten over, na slechts een schamel punt in de eerste vier speeldagen van het seizoen. Het team van José Luis Mendilibar remiseerde bij Levante (0-0) en Real Betis (1-1) en won tussendoor in eigen huis van zowel Sevilla (3-2) als Celta de Vigo (2-0).