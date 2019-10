Lionel Messi onthult felle tegenstand bij Barcelona over toptransfer

Neymar werd afgelopen zomer wederom hevig gelinkt aan een terugkeer bij Barcelona. De aanvaller van Paris Saint-Germain was naar verluidt ongelukkig in Frankrijk en hoopte op een hereniging met zijn ex-ploeggenoten in Catalonië. Lionel Messi hoopte eveneens op een hernieuwde samenwerking, maar de Argentijn onthult dat niet iedereen bij Barcelona op Neymar zit te wachten.

Messi vormde jarenlang een goed aanvalstrio met Neymar en Luis Suárez bij Barcelona. In de zomer van 2017 besloot de Braziliaanse dribbelaar het vertrouwde nest genaamd het Camp Nou te verlaten voor een contract bij PSG. Na de toptransfer werd Neymar vrijwel in iedere transferperiode gelinkt aan een terugkeer naar Spanje, waarbij Barcelona en Real Madrid als opties werden genoemd.

"Het is lastig om hem terug te halen", begint Messi bij het Argentijnse Metro 95.1. "Ten eerste omdat het moeilijk was om hem te zien vertrekken. Ten tweede vanwege de wijze waarop hij vertrok", doelt Messi op het gesteggel tussen de leiding van Barcelona en Neymar over een loyaliteitsbonus én het feit dat PSG ineens een recordbedrag van 222 miljoen euro kon overmaken.

"Er zijn mensen van de club die hem niet terug willen halen. Ook leden zien zijn terugkeer niet zitten", geeft Messi aan. De aanvaller hoopt desalniettemin dat een nieuwe samenwerking met Neymar in het verschiet ligt. "Het gaat om het sportieve plaatje. Zijn terugkeer zou fantastisch zijn. Ney is een van de beste spelers ter wereld, maar ik begrijp dat er ook andere factoren spelen."