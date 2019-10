Feyenoord komt met witte rook en deelt contract tot medio 2022 uit

Lutsharel Geertruida blijft langer verbonden aan Feyenoord. De negentienjarige rechtsback heeft namelijk een nieuw contract getekend dat hem tot de zomer van 2022 in De Kuip houdt, zo maakt de Rotterdamse club donderdagavond bekend via de officiële kanalen. In september meldde Feyenoord al dat het een principeakkoord had bereikt met Geertruida over verlenging van het contract.

Geertruida is afkomstig uit de jeugdopleiding van Feyenoord en maakte in het seizoen 2017/18 zijn debuut in de hoofdmacht van de club. Dit seizoen lijkt de rechterverdediger onder Jaap Stam zijn doorbraak te beleven: hij kwam in alle competities achtmaal in actie voor Feyenoord, waarvan twee keer als basisspeler.

"Jarenlang reed ik dagelijks met de tram langs De Kuip en liep ik naar Varkenoord", reageerde Geertruida in september al op zijn nieuwe contract bij Feyenoord. "Toen ik een aantal jaar geleden (in 2017, red.) mijn eerste contract mocht tekenen en bij Feyenoord 1 mocht aansluiten, kwam er al een droom uit. Tegelijkertijd begon het toen pas, dan moet je het nog laten zien. Ik ben daarom minstens even blij, misschien nog wel blijer, met dit nieuwe contract."

"Het is voor mij enorm leerzaam om bij de eerste selectie van Feyenoord mee te trainen. Het tempo ligt hoog en ik leer veel van de ervaren spelers om me heen. Ik wil de komende jaren alleen maar belangrijker worden voor de club", aldus Geertruida, die vorige maand door technisch directeur Sjaak Troost van Feyenoord werd beschreven als 'een sterke verdediger met veel potentie'.