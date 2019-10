Bezoek van PSV belooft niet veel goeds voor supporters van FC Utrecht

FC Utrecht en PSV staan tegenover elkaar op de tiende speeldag van de Eredivisie. Het team van John van den Brom kwam in de laatste zeven competitieduels slechts tweemaal tot winst, al gebeurde dat wel in eigen huis: 3-1 tegen FC Emmen en 2-0 tegen Willem II. PSV won tien van de laatste elf duels in alle competities: alleen Ajax (1-1) kon niet worden verslagen. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in De Galgenwaard, zaterdag vanaf 20.45 uur.

O FC Utrecht heeft een lager winstpercentage tegen PSV dan tegen ieder ander Eredivisie-team (10,2 procent - 10 zeges, 21 remises, 67 nederlagen) en incasseerde in de Eredivisie ook meer treffers tegen de Eindhovenaren dan tegen iedere andere ploeg (246).

O Op basis van de kwaliteit van de kansen had PSV dit seizoen gemiddeld liefst 7,9 doelpunten minder kunnen verwachten dan dat de ploeg er wist te maken (26 doelpunten uit een xG van 18,1), het grootste verschil van alle Eredivisie-ploegen.

O De laatste keer dat FC Utrecht een zege wist te boeken tegen PSV in Eredivisieverband was in september 2012 (een remise en twaalf nederlagen sindsdien). In de meest recente ontmoeting met de ploeg uit de Lichtstad wisten de Domstedelingen een punt te pakken: 2-2.

O PSV is ongeslagen in de laatste vijftien wedstrijden in alle competities (twaalf zeges, drie remises) en kan voor het eerst sinds januari 2016 in minimaal zestien opeenvolgende wedstrijden zonder nederlaag blijven (toen zeventien in totaal).

O Drie van de dertien tegendoelpunten van FC Utrecht dit Eredivisie-seizoen kwamen uit een voorzet, met 23,1 procent het hoogste percentage van alle teams.

O Mohamed Ihattaren verzond dit Eredivisie-seizoen per 90 minuten gemiddeld 8,5 passes naar het strafschopgebied van de tegenstander, meer dan iedere andere huidige PSV’er.

O Jean-Christophe Bahebeck kwam dit Eredivisie-seizoen pas 93 speelminuten in actie (vijf invalbeurten), maar wist wel zeven schoten te lossen. Geen speler van FC Utrecht heeft dit seizoen zo weinig minuten per doelpoging nodig als de Franse spits: veertien speelminuten per schot.

O John van den Brom pakte als trainer vier punten in zijn laatste twee Eredivisie-wedstrijden tegen teams uit de traditionele top drie. Dat is evenveel als in zijn vijftien voorgaande dergelijke duels als trainer in de Eredivisie: een zege, een remise, dertien nederlagen.

O Geen speler werd dit Eredivisie-seizoen vaker voorbij gedribbeld dan Adam Maher (21 keer, net als Mohamed Rayhi).

O Donyell Malen was in zijn professionele loopbaan direct betrokken bij vijftig clubdoelpunten in alle competities. De aanvaller kwam in dienst van Jong PSV tot dertien goals en twee assists, terwijl hij voor PSV 27 keer trefzeker was en acht keer een doelpunt voorbereidde.