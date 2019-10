Justin Kluivert verklaart overstap van rugnummer 34 naar 99 bij AS Roma

Justin Kluivert maakte ruim een jaar geleden de overstap van Ajax naar AS Roma en koos bij zijn nieuwe club voor rugnummer 34, ter ere van zijn goede vriend Abdelhak Nouri. Dit seizoen draagt hij echter nummer 99 op zijn rug bij Roma. Op Instagram legt de Nederlands jeugdinternational uit waarom hij voor een nieuw nummer heeft gekozen en vertelt hij zijn doel voor dit seizoen.

“Ik ben geboren in 1999", begint de aanvaller. "Ik heb een jaar met rugnummer 34 gespeeld voor mij beste vriend, dat was het plan”, aldus Kluivert, die net als veel andere voormalig ploeggenoten van Nouri voor nummer 34 koos. Dit seizoen besloot de ex-Ajacied om een ander nummer te dragen. “Ik wilde eigenlijk rugnummer 11, maar Kolarov heeft dat nummer, dus heb ik voor 99 gekozen.” Behalve Kluivert droegen vorig seizoen ook Amin Younes, Damil Dankerlui, Mauro Savastano, Reda Boultam, Adnane Tighadouini, Kevin Diks, Kevin-Prince Boateng, Philippe Sandler en Terry Lartey Sanniez nummer 34 ter ere van Nouri.

Kluivert maakte zijn debuut in het Nederlands elftal al, maar raakte uit beeld bij de bondscoach nadat hij de overstap naar AS Roma maakte. Hij was vorig seizoen in Italië niet zeker van een basisplaats en omdat hij in de ogen van Ronald Koeman te weinig speelde, moest hij zich melden bij Jong Oranje. Dit seizoen mag hij zich wel basisspeler noemen in Rome en heeft hij een duidelijk doel voor ogen. “Mijn grootste doel is het EK halen met het Nederlands elftal”, aldus Kluivert. “Dat vind ik belangrijk en een eer. En natuurlijk veel goals maken en spelen hier in Rome.