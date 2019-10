Dani Alves haalt hard uit naar oude woonplaats: ‘Het zijn fucking racisten’

Dani Alves woonde gedurende zijn voetbalcarrière in diverse Europese steden, maar Parijs is hem veruit het minst bevallen. De 36-jarige Braziliaan, die inmiddels voor São Paulo speelt, kreeg in de Franse hoofdstad veelvuldig te maken met racisme.

Alves speelde vanaf 2017 twee seizoen voor Paris Saint-Germain, maar bewaart daar geen al te goede herinneringen aan. "Parijs is een stressvolle stad, ik vond het niet zo leuk", zegt de rechtsback tegen GQ Magazine. "Als je een week naar Parijs gaat, heb je een geweldige tijd. Maar als je er langer bent, wordt het vermoeiend. Het doet een beetje denken aan São Paulo qua drukte, maar daar zijn het fucking racisten, en heel veel ook."

Persoonlijk had Alves niet zoveel last van het racisme. "Tegen mij durfden ze niks te doen, maar ik zag het gebeuren bij mijn vrienden." Het beviel Alves beter in de Spaanse steden Barcelona en Sevilla, waar hij in totaal veertien jaar verbleef. "De mensen daar zien er Braziliaans uit en het leven speelt zich af op straat. De mensen kunnen uitbundig zijn, maar dat heb ik liever dan het tegenovergestelde."

Inmiddels woont Alves aan de rand van São Paulo. "Hier kun je een beetje de chaos ontvluchten. Maar mensen vragen me constant om wat mee te gaan doen. Ik word elke dag gebeld om mee uit te gaan. Ik moet mijn vrienden er weleens aan herinneren dat ik de volgende dag ook nog moet voetballen", lacht de ervaren vleugelverdediger.