Theo Janssen geniet van ‘verdieping’: ‘Die man vertelde geweldige verhalen’

Theo Janssen is na zijn carrière aan de slag gegaan als analist en trainer. De oud-middenvelder van onder meer Vitesse, FC Twente en Ajax geeft in gesprek met het Algemeen Dagblad te kennen dat hij de nodige ambities in het trainersvak heeft. Daarnaast vindt hij het werk op televisie naar eigen zeggen ‘heel erg leuk’.

“Het is verdieping voor mij als mens. Ik krijg een inkijkje in de mediawereld. Ik kijk meer voetbal dan ooit. Ik moet een mening hebben. Daarbij ontmoet ik interessante mensen. Bij VTBL zat ik aan tafel met Ronald Koeman, Louis van Gaal en Willem van Hanegem. In de uitzending zie je lang niet alles. Achter de coulissen met Van Hanegem was goud waard. Die man vertelde geweldige verhalen”, zo legt Janssen uit. Hij krijgt de vraag of hij als trainer wel een rolmodel vormt.

“Die gasten kennen mij van Ajax en Twente. Dat komt door hun leeftijd. Ze kennen mijn succes. Ouderen, wijzen eerder op mijn beginperiode als prof bij Vitesse. Lang geleden. Ik rookte, ging de kroeg in en lette niet zo op mijn gewicht. Dat achtervolgt me nog wel eens. Het zij zo. Ik speelde wél altijd. En gewoon goed, hè. Mentaal was ik altijd goed”, stelt de oud-middenvelder. Janssen steekt zijn ambities als trainer niet onder stoelen of banken en hoopt volgend seizoen te worden toegelaten tot de trainerscursus, om later ergens hoofdtrainer te worden.

“Het is de vraag of je de kans krijgt. Dat is toch ook gunnen. En geluk is een factor. Ik heb ambities”, verklaart Janssen. Hij werkt momenteel als trainer bij Vitesse Onder-19. “Maar stap je als trainer op het verkeerde tijdstip in, dan ben je misschien wel voor altijd klaar. Ik ben nu jeugdtrainer. Bij het eerste team komen andere belangen kijken. Dat gaat voor de spelers meer om eigenbelang. Dit gaat nog om de droom. Ik heb geen idee waar ik over enkele jaren sta.”