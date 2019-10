Justin Kluivert: ‘Ik lees zelfs dat hij te vroeg is weggegaan, kom op’

Justin Kluivert, Ludovit Reis en Rick van Drongelen verlieten de Eredivisie al op jonge leeftijd. Het drietal koos buiten de vertrouwde omgeving voor een weg met meer weerstand dan bijvoorbeeld Calvin Stengs, Teun Koopmeiners en Myron Boadu bij AZ. Kluivert heeft geen spijt van zijn vertrek uit Nederland. “Ik lees nu af en toe zelfs dat Matthijs de Ligt te vroeg is weggegaan, kom op”, verbaast de aanvaller van AS Roma zich in De Telegraaf.

“Als jonge jongen moet je ook gewoon wennen aan een nieuwe situatie, een nieuw team. Niet alles klopt binnen een week. Zo werkt het niet. Er is geen te vroeg of te laat. Dat je moet wennen, heb ik nu zelf meegemaakt.” Kluivert speelt dit seizoen vrijwel alles onder de nieuwe trainer Paulo Fonseca en dat is positief, zeker met de groeiende concurrentie voorin bij het Nederlands elftal. “De bondscoach heeft heel veel keuze, maar ik zit te azen op m’n plekkie, ja. Ik moet er nog wat extra’s bovenop gooien met meer goals en assists.”

“Zorgen dat de bondscoach niet om me heen kan. Die leeuw op mijn borst, dat is belangrijk. Daar doe ik het allemaal voor.” Ludovit Reis ruilde afgelopen zomer FC Groningen in voor Barcelona: hij traint regelmatig met het eerste mee en speelt voor Barcelona B. “Ik denk dat de aanpassing snel verloopt”, zegt Reis in het dagblad. “Complimenten of negatieve geluiden: ze zullen er altijd zijn. Het is maar net hoe je ermee omgaat.”

"Ik heb mijn doel recht voor ogen, wil de stappen maken waardoor ik steeds meer bij het eerste betrokken word en daar uiteindelijk ooit kan staan.” Van Drongelen is onomstreden bij Hamburger SV en af toe zelfs aanvoerder. De verdediger wil als belangrijke speler van een nog altijd heel grote club terugkeren naar de Bundesliga. “Ik wil graag met HSV promoveren, want dit is echt een heel grote club.”