Grootverdiener speelde pas 142 minuten namens Arsenal: ‘Wel een dappere zet’

Arsenal bevestigde onlangs dat Granit Xhaka definitief de aanvoerdersband heeft overgenomen van de afgelopen zomer vertrokken Laurent Koscielny. De Zwitsers international zal worden ondersteund door een groepje reservecaptains, waarvan de benoeming van een van deze vier back-ups voor de nodige opgetrokken wenkbrauwen heeft gezorgd binnen en buiten Noord-Londen. Naast Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette en Héctor Bellerín is namelijk ook Mesut Özil aangewezen als een van de aanvoerders bij the Gunners.

Door Robin Bruggeman

De aanstelling van Özil is op het eerste gezicht wellicht niet zo’n vreemde. De middenvelder speelt al sinds 2013 voor Arsenal en alleen reservedoelman Emiliano Martínez staat langer onder contract bij de club. Özil was bovendien in de afgelopen jaren een van de gezichten van de Londenaren en een dragende speler. De spelmaker heeft tot nu toe 233 officiële wedstrijden in het rood en wit achter zijn naam staan en was daarin betrokken bij meer dan 100 doelpunten: 43 goals en 74 assists om precies te zijn. De status van Özil is de afgelopen jaren echter aan verandering onderhevig en sinds het aantreden van Unai Emery als vervanger van Arsène Wenger is zijn rol zienderogen afgenomen. Dit seizoen kwam hij zelfs pas 142 minuten, verspreid over twee wedstrijden in de Premier League en de EFL Cup, in actie voor de hoofdmacht van zijn club.

Özil werd ruim zes jaar geleden voor een bedrag van bijna vijftig miljoen euro overgenomen van Real Madrid en was in de seizoenen daarna de grote ster in het Emirates Stadium. Met name zijn prestaties in het seizoen 2015/16 spreken tot de verbeelding: de middenvelder leverde toen maar liefst negentien assists in de Premier League en kwam er daardoor slechts eentje te kort om het seizoensrecord van Thierry Henry te evenaren. In datzelfde seizoen schreef hij bovendien een ander Engels record op zijn naam toen hij zeven Premier League-wedstrijden op rij een assist leverde.

Özil speelt sinds de zomer van 2013 voor Arsenal

Contractverlenging

In de seizoenen erop kwam hij echter niet meer in de buurt van die prestatie en nam ook zijn rol op het veld af. Dat weerhield Arsenal er niet van om begin vorig jaar ver te gaan om Özil aan boord te houden. Nadat hij al verschillende transferzomers in verband werd gebracht met een vertrek, waarbij onder meer Manchester United, een terugkeer naar de Bundesliga, een avontuur in de Serie A en de Turkse grootmacht Fenerbahçe als opties werden genoemd, stevende de Duitser dik anderhalf jaar geleden af op een transfervrij vertrek uit het Emirates Stadium. Arsenal maakte in die periode een paar rommelige maanden door en nadat het stof was opgetrokken, had de club de eveneens over een aflopend contract beschikkende Alexis Sánchez met Manchester United geruild voor Henrikh Mhkitaryan, van Pierre-Emerick Aubameyang met een transfersom van 64 miljoen euro de duurste speler uit de clubgeschiedenis tot dan toe gemaakt, Olivier Giroud naar Chelsea laten vertrekken én Özil vastgelegd tot de zomer van 2021.

De middenvelder werd met een nieuw weeksalaris van naar verluidt 392 duizend euro per week de absolute grootverdiener in de selectie, al bleek later dat Özil en zijn entourage zelfs nog hoger in hadden gezet bij de onderhandelingen. Dick Law was namens de club destijds betrokken bij de gesprekken over het nieuwe contract van de vedette en hij maakte vorig jaar in gesprek met Goal een einde aan de geruchten dat Arsenal zich, uit angst om na Sánchez opnieuw een belangrijke speler kwijt te raken en zo wederom gezichtsverlies te lijden, had laten ringeloren door het kamp-Özil: “De gesprekken zijn altijd hartelijk geweest. Erkut Sögüt is zijn advocaat en de contacten waren altijd goed. Het kwam erop neer dat wat hij vroeg niet een klein beetje boven ons topsalaris lag, maar er een significant stuk boven. Hun strategie was om met een zo hoog mogelijk getal te komen en om dan te kijken of wij zouden toehappen als we wanhopig waren. Ironisch genoeg heeft hij bijgetekend voor het bedrag dat we hem anderhalf jaar daarvoor ook al aan hebben geboden”, legde Law uit.

Komst van Emery

Özil werd desondanks verreweg de bestbetaalde speler in de clubgeschiedenis, maar wist deze status steeds minder waar te maken binnen de lijnen. Na jaren van tegenvallende resultaten besloot clubicoon Wenger vorig jaar na 22 jaar aan het roer te hebben gestaan bij Arsenal de eer aan zichzelf te houden en met Emery kwam er een opvolger binnen die andere ideeën heeft over tactiek en speelstijl dan de Fransman. Waar bij Wenger balbezit en verzorgd voetbal in een hoog vaandel stonden, kiest Emery er juist voor om zijn opstelling meer op die van Liverpool te modelleren en zo vanuit de omschakeling op zoek te gaan naar gevaar. De Spaanse oefenmeester geeft daarom op het middenveld de voorkeur aan spelers die veel meters maken en het hele veld bestrijken, terwijl op de flanken, waar Özil in het verleden ook weleens speelde, snelheid en een passeeractie belangrijker zijn dan de ragfijne steekballen waar de spelmaker zich vaak van bediende.

Özil won onder meer driemaal de FA Cup met Arsenal

Özil kwam desondanks vorig seizoen nog 24 keer in actie in de Premier League en had in het merendeel van die wedstrijden zelfs een basisplaats. In de Europa League, waarin Arsenal het uiteindelijk wist te schoppen tot de finale, voegde hij bovendien nog eens tien wedstrijden aan zijn totaal toe en in de latere fases van het toernooi stond hij opnieuw bijna steevast in de basis. De middenvelder drukt met zijn forse weekloon echter zodanig zwaar op het salarishuis dat zijn club afgelopen zomer naar verluidt een aantal pogingen heeft ondernomen om hem van de hand te doen. Doordat Özil op salarisgebied echter geen water bij de wijn wenste te doen kwam het niet van een vertrek uit Londen en hij begon dan ook gewoon bij Arsenal aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Die voorbereiding werd op 25 juli vervolgens danig in de war geschopt toen Özil en ploeggenoot Sead Kolasinac, en hun partners, het slachtoffer waren van een poging tot beroving in de Londense buurt Golders Green. Kolasinac slaagde er uiteindelijk in om de op motoren gezeten overvallers te verjagen, waarna de spelers en hun echtgenotes hun toevlucht zochten in een nabijgelegen restaurant.

Deze zaak kreeg nog een staartje toen in de Engelse pers berichten opdoken dat Özil en Kolasinac zich na de mislukte overval middenin een conflict tussen twee bendes bevonden en moesten vrezen voor hun veiligheid. Arsenal gaf de twee daarop vrijaf om van de schok te bekomen, waardoor Özil op 1 september tijdens de North London Derby tegen Tottenham Hotspur voor het eerst weer op de bank zat en op 15 september tegen Watford zijn eerste minuten van het seizoen maakte. Sindsdien volgde echter alleen speeltijd in de EFL Cup tegen Nottingham Forest en tijdens de afgelopen drie wedstrijden die Arsenal speelde, tegen Manchester United en Bournemouth in de Premier League en tegen Standard Luik in de Europa League, maakte Özil zelfs geen deel uit van Emery’s wedstrijdselectie. De oefenmeester liet vorige week echter wel weten de hoop nog niet helemaal opgegeven te hebben: “Hij kan spelen op de manier die ik voor ogen heb, maar we hebben nu veel spelers die met elkaar om speelminuten strijden en zij verdienen het ook om te kunnen helpen en te kunnen spelen. Iedere speler heeft dezelfde status en ik wil dat ze trainen, dat ze hun best doen om die basisplaats te veroveren. Het is het beste voor nu en voor onze toekomst om zo door te gaan.”

Martin Keown en Gilberto Silva bespreken de situatie van Özil bij Arsenal

‘Een andere speler verdient het dan meer’

De commentaren van die na de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Standard uit de mond van Emery kwamen zullen er waarschijnlijk echter ook toe geleid hebben dat Özil zich eens achter de oren heeft gekrabd: “Ik probeer voor elke wedstrijd de beste spelers te selecteren en te kijken naar welke spelers het team kunnen helpen om te winnen. Als ik besluit dat hij niet bij de selectie zit, is dat omdat een andere speler het meer verdient”, waren de woorden van de Spanjaard toen. In Engeland wordt inmiddels gespeculeerd dat Emery, in samenspraak met het bestuur van Arsenal, Özil buiten zijn selectie houdt om hem naar de uitgang te drijven. Als de middenvelder in januari naar een nieuwe club verkast kunnen de Londenaren een flinke kostenpost uit hun salarishuis schrappen, al is het geen uitgemaakte zaak dat Özils hele salaris uit de boeken zal verdwijnen. Verschillende geruchten in de Engelse pers wijzen er namelijk op dat Arsenal zo wanhopig is om zijn grootverdiener te lozen, dat het zelfs akkoord zou gaan met een vertrek op huurbasis waarbij het nog een deel van zijn loon door moet betalen. Fenerbahçe lijkt op dit moment opnieuw het meest concreet te zijn voor de middenvelder en zou de gesprekken met Arsenal over een transfer op huurbasis in januari inmiddels geopend hebben.

Het lijkt hoe dan ook een lastige klus te worden voor Özil om zich weer terug te knokken in het team van Emery en oud-speler Ray Parlour weet niet of hij hier nog in gaat slagen: “We weten niet wat er achter de schermen gebeurt, we weten niet hoe de sfeer is op de training en we kennen zijn houding op de training niet. Misschien probeert Emery wel een reactie te krijgen en krijgt hij die niet, waardoor hij zegt: ‘Ik kies wel voor de jonkies.’ Het is wel een dappere zet, want Özil is een wereldkampioen en hij heeft een enorm contract bij Arsenal. Ik weet niet wat de toekomst voor hem in petto heeft, maar dit zou weleens de druppel geweest kunnen zijn”, liet hij na de wedstrijd tegen Manchester United optekenen door talkSPORT. Clubicoon Martin Keown heeft nog wel een tip voor Özil, mocht hij voor zijn kans bij Arsenal willen vechten: “Ik vind het teleurstellend dat iemand met zijn talent geen plek in dit Arsenal-team kan vinden. En nogmaals, het gaat allemaal om de balans. Het gaat erom of een speler ervoor wil werken en die andere kant van zijn spel wil laten zien. Tot hij dat doet, zal hij niet in dit nieuwe Arsenal-team spelen.”