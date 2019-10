Memphis Depay valt af voor confrontatie met Wit-Russen

Memphis Depay zal zondag niet van de partij zijn als het Nederlands elftal het in de EK-kwalificatie opneemt tegen Wit-Rusland. De KNVB meldt vrijdagavond dat de aanvaller het duel vanwege bovenbeenklachten aan zich voorbij zal moeten laten gaan.

Depay was donderdagavond nog zeer belangrijk voor het Nederlands elftal door tweemaal te scoren in de wedstrijd tegen Noord-Ierland. Dat treffen in De Kuip werd uiteindelijk met 3-1 gewonnen, waardoor Oranje over de Noord-Ieren heen steeg naar de eerste plek in de groep.

De voetbalbond laat weten dat bondscoach Ronald Koeman geen vervanger oproept voor de aanvaller van Olympique Lyon, waardoor zijn selectie voor de wedstrijd in Minsk uit 22 spelers zal bestaan. Met Ryan Babel, Steven Berghuis, Luuk de Jong, Donyell Malen en Quincy Promes heeft hij nog een aantal andere aanvallende opties tot zijn beschikking.

Het Nederlands elftal staat momenteel met twaalf punten uit vijf wedstrijden bovenaan in Groep C van de EK-kwalificatie. Duitsland en Noord-Ierland hebben eenzelfde aantal punten, al heeft het laatstgenoemde land wel een wedstrijd meer gespeeld. Wit-Rusland voetbalde vier punten bij elkaar in zijn eerste zes wedstrijden.