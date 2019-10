Müller-Wohlfahrt stuurt namens Bayern brandbrief naar Deschamps

De zorgen bij Bayern München waren groot toen de kans bestond dat Lucas Hernández vrijdagavond in actie zou komen namens Frankrijk in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland. De linksback ontbrak de laatste twee wedstrijden van Bayern vanwege een knieblessure en tegen de wens van de club in reisde de speler af naar de nationale ploeg. In een statement uitte de clubleiding en clubarts Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt hun onvrede over het besluit van de Franse bond. Om te voorkomen dat Hernández vrijdagavond in actie komt, heeft Müller-Wohlfahrt een brandbrief gestuurd naar de staf van les Bleus.

Hernández bleef door zijn kwetsuur in de wedstrijden tegen Tottenham Hotspur en TSG Hoffenheim aan de kant. Bayern wilde dat hij tijdens de interlandperiode zou herstellen bij de club, maar desondanks werd hij opgeroepen door bondscoach Didier Deschamps. De medische staf van de regerend wereldkampioen wilde zelf bepalen hoe ernstig de blessure is en liet hem derhalve afreizen naar Parijs. Uit onderzoek bleek dat de linksback goed herstelt en hij bleef daarom bij de nationale ploeg.

De vleugelverdediger gaf deze week aan dat hij zich fit voelde en klaar was om te spelen. Müller-Wohlfahrt wilde dat voorkomen en stuurde volgens BILD nog een brief naar de medische staf van de Franse ploeg, waarin hij erop aandrong om Hernández niet te laten spelen. Het probleem lijkt zich echter vanzelf op te lossen. Want volgens diverse Duitse media heeft de speler donderdag op de training weer last gekregen van zijn knie. Hij brak de training direct af en de kans is groot dat hij vrijdagavond niet in actie komt, wat tot opluchting zal leiden bij Bayern.