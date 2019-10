PSV-talent staat te trappelen: ‘Van wat ik verdien wil ik haar eerst helpen’

Jordan Teze hoopt door te breken in de hoofdmacht van PSV. De twintigjarige rechtsback weet dat Mark van Bommel er niet voor terugdeinst om jonge voetballers een kans te geven. Teze, bezig aan zijn dertiende seizoen in Eindhovense dienst, maakte afgelopen seizoen zijn debuut in de Eredivisie en ziet in dat hij niet alleen een vriend maar vooral een geduchte concurrent op zijn positie heeft.

“Denzel Dumfries kun je zeker omschrijven als een grote broer. Hij doet het goed. Ik gun hem al zijn successen en leer veel van hem omdat hij me altijd helpt”, vertelt Teze in gesprek met het Eindhovens Dagblad. “Op het moment dat ik er moet staan, zorg ik ervoor dat dat gebeurt.” Teze is al bijna heel zijn leven aan PSV verbonden. “Via een scout kwam ik toen bij een aantal talentendagen. Na een paar keer meedoen mocht ik blijven. Zo is PSV een tweede huis voor me geworden.”

Teze woont nog altijd thuis en wil goed voor zijn moeder zorgen, die hem altijd bijstond. “Voor haar heb ik alles over. Van wat ik verdien met voetballen wil ik haar eerst helpen. Ik ben in het noorden van Nederland geboren nadat ze hier asiel had aangevraagd. We zijn daarna vrij snel verhuisd naar Roosendaal, waar ik naast de dagen bij PSV grotendeels ben opgegroeid. Nu wonen we in de buurt van Turnhout.”

Teze is de tweede rechtsback in de selectie van PSV. Hij kan echter ook als centrale verdediger spelen. “Ik kan op beide posities spelen, maar op de flank kan ik het beste van mezelf laten zien.”