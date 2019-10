Messi: ‘Ik had verwacht dat hij naar Madrid zou gaan als hij niet hier kwam’

Barcelona haalde afgelopen zomer onder meer Antoine Griezmann en Frenkie de Jong binnen, maar de Catalanen waren ook nog nadrukkelijk bezig met een terugkeer van Neymar. Ondanks een aantal aanbiedingen slaagde de regerend kampioen van Spanje er echter niet in om Paris Saint-Germain te overtuigen en de Braziliaan bleef uiteindelijk in Frankrijk. Real Madrid, dat eveneens genoemd werd, bleef zodoende ook met lege handen achter.

Lionel Messi had verwacht dat zijn voormalige ploeggenoot hoe dan ook uit het Parc des Princes zou vertrekken: “Ik dacht echt dat hij, zeker in deze markt, naar Madrid zou gaan als hij niet hierheen kwam. Ik dacht dat hij hoe dan ook wilde vertrekken. Hij zei dat hij iets anders wilde, dat hij weg wilde uit Parijs. En ik had verwacht dat Florentino Pérez (voorzitter, red.) en Real iets zouden ondernemen om hem daar weg te halen”, vertelt de Argentijn in gesprek met RAC1.

Messi komt in het interview ook nog een keer terug op een incident van afgelopen weekend, waarbij Ousmane Dembélé tegen Sevilla van het veld werd gestuurd nadat hij scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz ‘erg slecht’ genoemd zou hebben. De sterspeler schoot zijn ploeggenoot daarbij te hulp, maar dat mocht niet meer baten. “Het is erg moeilijk voor mij om dat te geloven dat Dembélé dat gezegd kan hebben, omdat hij moeite heeft om zinnen te maken en duidelijk te spreken.”

“Dat wilde ik ook tegen de scheidsrechter zeggen. De trainer (Ernesto Valverde, red.) ondersteunde dat ook met wat hij zei op de persconferentie. Het klopt inderdaad, we waren verrast dat de scheidsrechter dat zo begreep omdat Ousmane niet zo goed Spaans spreekt. Hoewel hij wel alles begrijpt, vind ik het moeilijk om te snappen dat de scheidsrechter dat zo opgevat heeft. Daarom reageerde ik zo.”