‘Het is wat minder, maar of dat betekent dat Ajax minder gaat presteren...’

Voor Ajax is dit seizoen op uitstekende wijze van start gegaan. De Amsterdammers gaan momenteel aan kop in de Eredivisie, al heeft PSV evenveel punten, en wisten de eerste twee groepswedstrijden in de Champions League met 3-0 te winnen. Arno Vermeulen zegt bij het Sportforum van de NOS dat Ajax dit seizoen andermaal de halve finale van het miljardenbal zou kunnen halen.

Ajax miste vorig seizoen op het nippertje de finale van de Champions League, doordat Tottenham Hotspur in Amsterdam met 2-3 wist te winnen. Er werd vervolgens afscheid genomen van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt en Vermeulen beaamt dat de selectie misschien iets minder is geworden. “Ik denk dat ze misschien iets minder zullen overheersen, dat gevoel heb ik ook wel. Dat komt vooral door Frenkie de Jong, natuurlijk. Maar dat hoeft niet te betekenen dat je minder efficiënt bent. Martínez heeft een geweldige mentaliteit en dat kan je veel brengen, voor Tagliafico geldt hetzelfde.”

“Ik denk dat Martínez alleen maar beter kan worden, want hij zit nog in de aanpassingsperiode. Met Promes hebben ze er nog een extra aanvaller bijgekregen, dus meer keuze. Je hebt Huntelaar nog achter de hand”, gaat de journalist van de NOS verder. “Het is wat minder, maar of dat betekent dat Ajax wat minder gaat presteren... Dat hoeft natuurlijk niet. Ze kunnen zo de halve finales weer halen.”

Vermeulen is tevens zeer positief over titelconcurrent PSV. “Ik vind niet dat ze een grote ster hebben. Je zou je kunnen afvragen wie het grootste talent is. Dat is Mohamed Ihattaren, denk ik. Het is natuurlijk ook het seizoen van Donyell Malen. Het zijn allemaal spelers die hele grote stappen maken. Ik ben ook erg gecharmeerd van Cody Gakpo. Dat is een goede voetballer, beter dan Bruma. Als hij gaat spelen, gaat het elftal nog een stap maken.”

“Ik interviewde Steven Bergwijn erover en vroeg of hij het erg vindt om in de schaduw te staan. Het gaat allemaal over Malen en is dat niet slecht voor je loopbaan? Daar zit hij echt niet mee, dat was niet voor de bühne wat hij zei”, stelt Vermeulen. Freek Jansen, journalist van het Algemeen Dagblad, voorspelt een zeer spannende titelstrijd in de Eredivisie. “Ik heb het gevoel dat het een beetje Federer tegen Nadal is van een paar jaar geleden. Wie plaatst de eerste break op de ander en wie komt voor het eerst echt in punten voor?”