Waarom is het nieuwe shirt van Italië niet blauw maar groen?

Puma heeft maandag het nieuwe shirt van de nationale ploeg van Italië gepresenteerd. Opvallend is de kleur van het shirt, want het team van bondscoach Roberto Mancini is niet blauw, zoals gebruikelijk, maar groen. Op zaterdag 12 oktober in de EK-kwalificatie tegen Griekenland speelt de Azzurri in het Stadio Olimpico voor het eerst in het nieuwe tenue.

De Renaissance staat centraal bij de presentatie van het nieuwe shirt, dat de nieuwe generatie van Italiaanse internationals moet representeren. Er wordt teruggeblikt op de 2-0 overwinning van Italië op Argentinië in 1954 in het Stadio Olimpico. Dat was de eerste en enige keer dat de nationale ploeg het groene tenue droeg. Toentertijd droegen de Italiaanse jeugdteams groene shirts, terwijl het blauw was gereserveerd voor de spelers die uitkwamen in het hoogste elftal.

Net als bij het Nederlands elftal wordt ook bij de Italiaanse bond gesproken van een 'nieuwe golf', doelend op de nieuwe stroom talenten die doorkomen. Met een nieuw tenue en andere kleur wil de Italiaanse bond samen met het kledingmerk een tijdperk benadrukken. Het groene shirt wordt tot aan maart volgend jaar het thuisshirt van Italië. Daarna wordt, in aanloop naar het EK van 2020, weer een nieuw tenue gepresenteerd. Naar verwachting speelt Italië dan wel gewoon weer in het blauw.