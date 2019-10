‘Hij had beter met Fellaini kunnen spelen, daar is geen twijfel over mogelijk’

Manchester United maakt een dramatische seizoensstart door en the Red Devils slaagden er zondag tegen Newcastle United opnieuw niet in om het tij te keren. De ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer maakte een onmachtige indruk op St. James’ Park en ging uiteindelijk met 1-0 onderuit tegen the Magpies. Gary Neville denkt dat de selectie van Manchester United te weinig ervaring en mentale veerkracht herbergt om echt het verschil te kunnen maken.

“Als ze uit moeten spelen, hebben ze niet de mentaliteit om te winnen. Ze laten wedstrijden wegglippen. Ik denk dat ze redelijk spelen, maar ze zijn niet meedogenloos, niet klinisch in de afronding. De kwaliteit is er niet, de selectie is niet diep genoeg en ze hebben een stap terug moeten doen”, is de clubicoon kritisch bij Sky Sports. “Solskjaer had beter met Marouane Fellaini voorin kunnen spelen, of Romelu Lukaku, of Alexis Sánchez, daar is geen twijfel over mogelijk.”

Fellaini, Lukaku en Sánchez waren vorig seizoen regelmatig het mikpunt van spot en trokken afgelopen zomer alle drie de deur van Old Trafford achter zich dicht. Doordat Anthony Martial echter worstelt met een blessure en Marcus Rashford het moeilijk heeft, kon Solskjaer zondag alleen de talenten Tahith Chong en Mason Greenwood inbrengen.

“Ze eindigden de wedstrijd met zes jonge spelers, dus ze waren beter geweest als die spelers (Fellaini, Lukaku of Sánchez, red.) op het veld hadden gestaan. Maar Ole heeft de beslissing genomen dat die spelers de club op de lange termijn niet terug zullen brengen op de plek waar ze thuishoren”, sluit Neville af. Manchester United staat momenteel op de twaalfde plek in de Premier League en heeft slechts twee punten meer dan Everton, dat onder de rode streep staat.