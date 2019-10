Ousmane Dembélé wacht langere schorsing: ‘Je bent echt heel slecht’

Voor Ousmane Dembélé zat de krachtmeting tussen Barcelona en Sevilla (4-0) er zondagavond na 87 minuten op. Scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz deelde de aanvaller van de Catalanen een rode kaart uit wegens commentaar op de leiding. Op televisiebeelden was al te zien dat de Fransman ‘je bent slecht, je bent echt heel slecht’ riep en dat viel ook in het scheidsrechtersrapport te lezen.

De vraag is nu hoelang Dembélé een schorsing moet uitzitten. In theorie moet de maker van de 3-0 tegen Sevilla sowieso het eerstvolgende competitieduel na de interlandperiode, uit bij Eibar, aan zich voorbij laten gaan. De uitlatingen van de Fransman jegens de leidsman zullen zeer waarschijnlijk echter voor een zwaardere schorsing zorgen. In het voorbije seizoen kregen Michael Krohn-Dehli, Franco Di Santo en Gabriel Pires ieder een schorsing van twee duels omdat ze zich in dezelfde bewoordingen als Dembélé jegens de arbitraire leiding uitlieten.

Het is nu aan de scheidsrechterscommissie om te bepalen of er sprake is van uitschelden (tussen vier en twaalf duels schorsing) of kleinering. In het laatste geval betreft het een schorsing van twee tot drie wedstrijden en mist hij zodoende minimaal twee wedstrijden en dat betekent dat ook de Clásico tegen Real Madrid, eind deze maand, aan hem voorbijgaat. De commissie kan wellicht een zwaardere straf uitdelen als men van mening is dat het ‘wangedrag’ verder ging dan alleen het uitspreken van twee zinnen.

Na de rode kaart voor Ronald Aráujo in de slotfase, na een duel met Javier Hernández, bewoog Dembélé hevig met zijn armen jegens Mateu Lahoz. Hij raakte daarbij de schouder van de arbiter, al valt in het scheidsrechtersrapport te lezen dat dit ‘onbedoeld’ was, en de spray viel op de grond. Dembélé zei vervolgens ‘je bent slecht, je bent echt heel slecht’ en Mateu Lahoz koos ervoor om de aanvaller van het veld te sturen. Indien er grove scheldwoorden gebruikt zouden zijn, had hij een schorsing van vier tot tien duels tegemoet kunnen zien. Dat overkwam Diego Costa afgelopen seizoen.

Ernesto Valverde was enigszins verbaasd over de reden voor de rode kaart van Dembélé. “Ik heb nog niet met hem gesproken. Ik weet niet wat-ie gezegd kan hebben. Ik heb moeite om met hem te kunnen praten”, erkende de trainer van Barcelona in de perszaal van het Camp Nou. “Het is moeilijk om Spaanse woorden uit hem te halen. Ik zeg niet dat ik het scheidsrechtersrapport in twijfel trek, maar het verbaast me wel. Maar als het op die manier is genoteerd, dan zal het wel zo zijn.”

Gerard Piqué pakte zoals verwacht een gele kaart tegen Sevilla, zijn vijfde van het seizoen. Dat betekent dat hij geschorst is voor het uitduel met Eibar en met een schone lei kan toewerken naar de Clásico tegen Real Madrid, op 26 oktober in het Camp Nou. De verdediger schoot de bal vijf minuten voor tijd expres buiten de lijnen na het maken van een overtreding en kreeg zodoende de kaart waar hij naar op zoek was.