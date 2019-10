AS Roma blijft gefrustreerd achter na meeslepende slotfase tegen Cagliari

AS Roma heeft zondagmiddag niet weten te winnen van Cagliari. Met Justin Kluivert in de basis leek de thuisploeg in het slot van de wedstrijd de volle buit te pakken, maar na ingrijpen van de videoscheidsrechter ging het feestje niet door. Atalanta kwam thuis in actie tegen Lecce en hield de drie punten in huis.

AS Roma - Cagliari 1-1

De bezoekers kwamen na een klein halfuur spelen op voorsprong in het Stadio Olimpico. Gianluca Mancini kreeg de bal op ongelukkige wijze tegen zijn arm in het strafschopgebied en dat leverde Cagliari, op advies van de VAR, een penalty op. João Pedro nam plaats achter de bal en schoot de openingstreffer tegen de touwen. Niet lang daarna had Roma meer geluk toen de 1-1 tot stand kwam met behulp van Cagliari-verdediger Luca Ceppitelli. Met Edin Dzeko in zijn rug wilde hij een voorzet vanaf de flank wegwerken, maar passeerde hij zijn eigen keeper.

Roma vocht na rust voor de overwinning en die leek er te komen toen Nikola Kalinic in blessuretijd scoorde. Hij liet het stadion ontploffen, maar niet voor lang. Op advies van de VAR werd het doelpunt afgekeurd omdat Kalinic Fabio Pisacane tegen doelman Robin Olsen geduwd had vlak voordat hij scoorde. Terwijl de spelers van Roma furieus waren, verliet Pisacane het veld per brancard. Het zorgde voor een oponthoud van vijf minuten, waardoor er nog meer extra speeltijd werd toegevoegd. In de totaal elf minuten blessuretijd slaagde Roma er niet in om te scoren, waardoor Cagliari een punt mee naar huis neemt. Na afloop van de wedstrijd kreeg Paulo Fonseca nog een rode kaart voor commentaar op de leiding.

Atalanta - Lecce 3-1

Na de 1-2 nederlaag van afgelopen dinsdag in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk, kreeg Atalanta zondagmiddag bezoek van Lecce. Marten de Roon en zijn ploeggenoten beleefden een succesvolle middag, daar de nummer achttien van de Serie A simpel opzij werd gezet. Duvan Zapata opende de score na 35 minuten spelen. Hij werd vanaf de linkerflank ingespeeld door Roben Gosens, drong het strafschopgebied in en haalde verwoestend uit: 1-0. Vijf minuten later was Zapata de aangever bij de 2-0. Alejandro Gómez schoot via de binnenkant van de paal raak en bracht de marge op twee. In de tweede helft werd de voorsprong verder uitgebreid door Gosens. De Duitser had een goede loopactie in huis en schoot vanaf de rand van het strafschopgebied hard raak. Vlak voor tijd werd de eindstand bepaald door Lecce-verdediger Fabio Lucionic.