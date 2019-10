Uitlatingen van Josep Guardiola beloven weinig goeds voor Phil Foden

Josep Guardiola werd in het verleden geprezen omdat hij in zijn beginperiode als trainer van Barcelona veelal voor eigen jeugd koos. Ruim tien jaar later erkent de nu manager van Manchester City dat de torenhoge verwachtingen hem dwingen om voor meer ervaren spelers te kiezen. Phil Foden zal zo zijn bedenkingen hebben bij de speeltijd die Mason Mount, Tammy Abraham en Fikayo Tomori bij Chelsea van Frank Lampard krijgen, ook al speelt het zomerse transferverbod voor de Londenaren daar een grote rol in.

“Dit team moet titels en prijzen winnen en het proces voor jonge voetballers heeft tijd nodig. De beste manier is stap voor stap”, benadrukt Guardiola zondag in gesprek met Engelse media. “De club eist niet dat de Champions League elk seizoen wordt gewonnen, maar wél dat we op alle fronten meedoen, zo lang mogelijk en daar hebben we ervaren spelers voor nodig. Wanneer ze getalenteerd zijn, krijgen ze speeltijd. Maar tegelijkertijd staan we in Engeland en Europa tegenover de beste voetballers."

“Daar hebben we de David Silva’s, de Kevin de Bruyne’s, de Sergio Agüero’s en de Fernandinho’s voor nodig. Dat gaat niet met een jonge basis.” Guardiola weet dat hij veel kritiek krijgt omdat hij de negentienjarige Foden dit seizoen amper in actie laat komen. De middenvelder liet het talent slechts éénmaal in de basis opdraven: negentig minuten in de EFL Cup tegen Preston North End (0-3). Slechts driemaal mocht hij als invaller spelen: 42 minuten in totaal, inclusief een doelpunt afgelopen week tegen Dinamo Zagreb (0-2).

“Of Foden geduldig is onder de huidige situatie? Ik weet het niet, ik heb niet met hem gesproken. Ik hoop het”, benadrukte Guardiola. “Ik kijk niet naar leeftijd. Als een speler zich aandient, dan dient hij zich aan. En als dat niet het geval is, dan niet. Iedereen weet wat mijn mening over Phil Foden is. Hij zal dit seizoen en de komende seizoenen veel spelen.” Foden krijgt wellicht zondag tegen Wolverhampton Wanderers een kans, daar De Bruyne wegens blessureleed het thuisduel met the Wolves moet missen.

De media in Engeland zetten desondanks vraagtekens bij de uitlatingen van Guardiola, daar dit hét seizoen van Foden leek te gaan worden. David Silva, Ilkay Gündogan en De Bruyne blijven hoger in de pikorde staan, net als Fernandinho, Bernardo Silva en zomeraanwinst Rodri. De club heeft momenteel vijftien spelers uitgeleend, inclusief Patrick Roberts, Tosin Adrabioyo en Lukas Nmecha. In de voorbije seizoenen werden miljoenen verdiend met de verkoop van zelf opgeleide voetballers als Jadon Sancho, Brahim Diaz, Bersant Cellina en Angus Gunn.