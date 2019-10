Virgil van Dijk: ‘Een intikker, verder heb ik niet veel van hem gezien’

Liverpool kwam woensdagavond tegen Red Bull Salzburg met 3-0 voor, maar de bezoekers toonden veerkracht en kwamen via Erling Braut Haaland op gelijke hoogte na een uur spelen. the Reds wonnen door een doelpunt van Mohamed Salah uiteindelijk met 4-3, maar Virgil van Dijk kijkt met gemengde gevoelens terug op het doelpuntenfestijn op Anfield.

“Er is ruimte voor verbetering, dat staat als een paal boven water”, zegt Van Dijk in gesprek met Viasport na afloop van de eerste zege van het nieuwe Champions League-seizoen. “Salzburg heeft een goed elftal, met veel beweging in de voorste linie. De tweede bal was altijd voor hun, zeker in de tweede helft. Maar ik ben er desondanks erg gelukkig mee dat we uiteindelijk hebben weten te winnen.”

“Je moet echter ook credits geven aan Salzburg, want het is gewoon een goed elftal”, vervolgt de centrale verdediger van Liverpool. “Ze spelen goed voetbal, met veel druk naar voren. En ze bleven maar gaan, dat verdient zeker waardering. Wij kunnen als team echter veel beter en deze wedstrijd is dan ook een signaal dat er nog een hoop werk te verzetten is.”

De aansluitingstreffer van Salzburg kwam in de slotfase van de eerste helft, maar Van Dijk praat daar liever niet meer over. “We willen het alleen maar beter doen en meer doelpunten maken. Dat we hebben gewonnen is uiteindelijk het allerbelangrijkste.” De Oranje-international zag met lede ogen toe hoe Haaland voor de gelijkmaker tekende. “Ik weet niet hoelang hij meedeed, dertig minuten misschien, maar het was een goede goal, een intikker van dichtbij. Maar ik heb niet veel van hem gezien."