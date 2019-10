Daley Blind: ‘Hij vult het fantastisch in, we kennen elkaar al heel lang’

Het is een bijzondere week voor Daley Blind. In één dag tijd werd hij vader van een zoontje én was hij met Ajax in de groepsfase van de Champions League met 0-3 te sterk voor Valencia. Na twee zeges is de weg naar de knockout-fase van het Europese miljardenbal dan ook wagenwijd open en dat zorgt voor trots bij de verdediger.

“Met dit elftal hebben we doorgebouwd. De nieuwelingen zijn goed opgevangen, kennen onze speelstijl en hebben zich snel aangepast”, vertelde Blind in gesprek met FOX Sports. “Wat iedereen al weet: Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong zijn exceptioneel. Zij verdienden die transfer, maar wij hebben met dit elftal doorgebouwd. Iedereen heeft zich snel aangepast. Dan kun je weer tot grote hoogte stijgen.”

Blind vormde vorig seizoen een sterk verdedigingsduo met De Ligt. Deze voetbaljaargang staat hij centraal naast Joël Veltman en dat beviel hem ook tegen Valencia weer uitstekend. “Joël vult het fantastisch in. We kennen elkaar al heel lang, we zijn goede maatjes en kennen elkaar door en door. Het voelt heerlijk om met hem samen te spelen.”

Blind weet dat Ajax enkele keren door het oog van de naald kroop. “Valencia was heel gevaarlijk over de linkerkant, dat hadden we niet helemaal onder controle. Ze misten een penalty en raakten ook nog de paal, daar kwamen we goed weg. We hebben het geluk een beetje afgedwongen. Bij vlagen speelden we heel goed, maar er waren ook momenten waarop het beter kan.”

“We blijven kritisch, maar kunnen ook genieten van deze zege. We staan er heel goed voor en daar moeten we trots op zijn, al moeten we er in de volgende wedstrijd ook weer staan. We moeten onszelf blijven verbeteren.” De volgende wedstrijd is op 23 oktober, wanneer Chelsea naar de Johan Cruijff ArenA komt.