Valentijn Driessen: ‘Hij kan zomaar uitgroeien tot de Messi van Ajax’

Ajax won woensdagavond zijn tweede Champions League-duel op bezoek bij Valencia met 0-3. Grote man aan de zijde van de Amsterdammers was Hakim Ziyech, die op wonderschone wijze de eerste treffer voor zijn rekening nam. Valentijn Driessen is in een column voor De Telegraaf uitermate lovend over de Marokkaans international.

“Al die scouts en datafetisjisten bij Europese topclubs moeten zich toch lelijk achter de oren krabben als ze Hakim Ziyech in de achtste minuut en 42e minuut in actie zien bij Valencia-Ajax”, zo begint Driessen. Hij stelt dat de voetballende kwaliteiten van Ziyech ‘natuurlijk’ toereikend zijn voor Real Madrid, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, Manchester City, Bayern München of Liverpool. “Maar wat scouts en dataspecialisten wel vaker overkomt; ze kijken meer naar wat een speler niet kan of vaak fout doet dan dat ze uitgaan van diens kwaliteiten.”

“Inderdaad leidt Ziyech vaker balverlies dan de gemiddelde topspeler, kan hij de boel weleens laten lopen, kiest hij niet altijd voor de logische risicoloze oplossing en heeft hij van die dagen dat z’n schoten in de tweede ring eindigen. Maar daartegenover staat z'n klasse zoals hij etaleerde in Mestalla”, gaat de journalist van De Telegraaf verder. Driessen schrijft dat topclubs een buitenkansje hebben laten lopen, omdat Ziyech een gelimiteerde transfersom van dertig miljoen euro in zijn contract bij Ajax had staan.

“Inmiddels is Ziyech de best verdienende speler in de historie van de kampioen. Hij zou zomaar eens tot de Messi van Ajax kunnen uitgroeien als de Europese top Ziyech na dit seizoen weer links laat liggen”, aldus Driessen, die zich afvraagt waarom Ziyech zou willen vertrekken bij Ajax. “Omdat wedstrijdjes in de Eredivisie tegen Willem II, Heerenveen of op het kunstgras bij PEC Zwolle hem niet meer uitdagen? Of Messi zit te wachten op verplichte nummertjes tegen Getafe, Leganes of Eibar.”

Volgens Driessen heeft Ziyech bij Ajax voldoende toekomstperspectief, speelt hij in de Europese top met ‘speltechnisch voetbal dat op zijn lijf is geschreven’ en woont hij in zijn eigen omgeving met een goed salaris. “Exact de argumenten waarom Messi bij Barcelona blijft. Dat Ajax hiertoe in staat is met een speler van het kaliber Ziyech is een signaal dat gelijke tred houdt met de 3-0 zege bij Valencia. Iets wat spelers in de toekomst kan overtuigen om bij Ajax te blijven of te komen.”