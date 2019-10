Van de Beek: ‘Misschien zijn we zelfs wat verder dan vorig jaar’

Net als vorig seizoen is Ajax-trainer Erik ten Hag nog zoekende naar de juiste samenstelling van het middenveld. Donny van de Beek was aan het begin van de vorige jaargang niet zeker van een basisplaats, maar speelde zich in de uitwedstrijd tegen Bayern München in de basis als aanvallende middenvelder. De Oranje-international groeide uit tot een onmisbare schakel achter de spitsen en kwam in de serieuze belangstelling van Real Madrid te staan. Dit seizoen stond hij enige tijd aan de kant met een spierblessure, maar inmiddels is hij weer fit en klaar voor de wedstrijd tegen Valencia.

Ten Hag koos de afgelopen weken vaak voor Lisandro Martínez en Edson Álvarez als verdedigende middenvelders, met Quincy Promes als aanvallende middenvelder. Van de Beek begon tegen Fortuna Sittard achter de spitsen, maar zakte na rust een linie terug en speelde daar tegen FC Groningen de hele wedstrijd. “Waar ik sta, maakt me oprecht heel weinig uit. Op acht krijg je iets meer ruimte om te voetballen en dat is ook wel lekker”, vertelt hij in De Telegraaf. Van de Beek snapt dat mensen hem liever in een aanvallende rol zien. “Omdat het achter de spits qua goals en assists goed liep. Nu moet ik wat meer rekening houden met de controle, maar het bijsluiten kan nog steeds. Op tien kun je continu blijven gaan en nu is het meer het moment herkennen en uitkiezen.”

Ajax maakte vorig seizoen grote indruk door de halve finales van de Champions League te bereiken. Of de huidige ploeg in staat is om die prestatie dit seizoen te evenaren? “Ik vind het een lastige”, reageert Van de Beek. “Matthijs de Ligt en Frenkie zijn in principe onvervangbaar. De nieuwe spelers zijn andere types dan die we hadden en we hebben pas één wedstrijd in de Champions League gespeeld, dus is het moeilijk om te zeggen hoe hoog uiteindelijk ons plafond ligt. Maar het is duidelijk dat we weer een goede ploeg hebben.”

Van de Beek beseft dat de huidige ploeg van Ajax nog een lange weg te gaan heeft. “De start van het seizoen is cijfermatig prima, we staan er nationaal en internationaal goed voor. Qua spel is nog niet alles geweldig en kunnen we nog veel progressie boeken. Maar in deze fase van het seizoen mogen we niet klagen hoe we ervoor staan. Misschien zijn we zelfs wat verder dan vorig jaar en dat geeft rust. Iedereen is ontspannen”, aldus de Ajacied, die weet dat hij en zijn ploeggenoten woensdagavond goede zaken kunnen doen in het Mestalla. “We weten dat het rommelt binnen de club, maar ze hebben wel gewoon eventjes bij Chelsea gewonnen. Dan kun je echt wel wat. Dus zullen we top moeten zijn. Dan kunnen we ze verslaan.”