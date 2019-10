Ajax komt met uitleg over afwezigheid Daley Blind op vlucht naar Valencia

Ajax stapte dinsdag om stipt 14.00 uur op het vliegtuig naar Spanje voor het Champions League-duel van morgenavond met Valencia, maar men deed dat zonder Daley Blind. De Amsterdamse club laat nu via de officiële kanalen weten dat de verdediger niet met de rest van de selectie is meegereisd, omdat hij eerder op de dag vader is geworden.

Blind werd dinsdag vader van een zoon en heeft van trainer Erik ten Hag toestemming gekregen om later alleen vanuit Amsterdam naar Valencia te vliegen. Ofschoon de international van het Nederlands elftal niet op hetzelfde vliegtuig als zijn ploeggenoten stapte, had Ajax reeds laten weten dat hij woensdagavond gewoon beschikbaar zou zijn tegen Valencia.

De Amsterdamse club publiceerde eerder op de dag immers al een lijst van 21 spelers die door Ten Hag zijn geselecteerd voor het groepsduel met Valencia en daarop prijkte ook de naam van Blind al. De oefenmeester van Ajax zal nog wel drie afvallers moeten aanwijzen die morgenavond in het Mestalla plaats zullen nemen op de tribune.