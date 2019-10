Cillessen op zijn hoede voor Ajax: ‘Vergelijk ze altijd met Barcelona’

Voor Jasper Cillessen is de Champions League-wedstrijd van Valencia tegen Ajax van woensdagavond er een met een speciaal tintje, want de doelman stond vijf seizoenen onder contract in Amsterdam. De sluitpost van los Che zag zijn voormalige werkgever afgelopen seizoen tot de halve finale van het miljardenbal reiken, waardoor volgens hem een moeilijk duel op het programma staat voor Valencia.

“De kracht van dit Ajax is dat ze altijd willen blijven voetballen en aanvallen”, deelt Cillessen dinsdagmiddag op een persconferentie voorafgaand aan de ontmoeting met de regerend landskampioen van Nederland complimenten uit aan het elftal van trainer Erik ten Hag. “Ze willen het iedere tegenstander verschrikkelijk moeilijk maken, dat hebben we vorig jaar kunnen zien. Dat maakt dit Ajax levensgevaarlijk.”

Cillessen ziet overeenkomsten tussen Ajax en Barcelona, de club die hij in de afgelopen transferperiode inruilde voor Valencia. “Ik vergelijk Ajax altijd met Barcelona, want de voetbalfilosofie van beide clubs komt behoorlijk overeen en ook buiten het veld gebeuren veel dingen op dezelfde manier.” Cillessen stond drie seizoenen onder contract bij Barcelona, maar wist nooit een vaste plaats te veroveren in het Camp Nou.

De voormalige Ajacied legt ook nog even uit waarom hij deze zomer een binnenlandse transfer richting Valencia maakte. “Ik wilde weer wekelijks aan spelen toekomen en dat is hier het geval. Natuurlijk kijk ik uit naar morgen. Tijdens de laatste interlands met Oranje hebben we het er onderling ook over gehad met de spelers van Ajax. Het is een fantastische wedstrijd voor mij om te spelen.” Valencia kende een goede generale voor Ajax-thuis, want zaterdag werd met 0-1 gewonnen van Athletic Club.