‘Daar heeft hij concurrentie van Berghuis en Larsson, in de spits is dat anders’

Feyenoord-trainer Jaap Stam kon zondag tegen FC Twente nog niet beschikken over Nicolai Jörgensen en de oefenmeester koos er daarom voor om Luis Sinisterra in de punt van de aanval te posteren. De Colombiaan, van origine een buitenspeler, maakte een prima indruk op die positie, zo zag ook Bart Latuheru. De oud-speler van onder meer Vitesse, AZ en NEC is in gesprek met De Telegraaf lovend over Sinisterra.

“Hij was belangrijk met een doelpunt, een assist en enkele perfecte steekballen. Sinisterra vulde zijn rol uitstekend in”, begint Latuheru. “Op de flanken heeft Sinisterra concurrentie van Steven Berghuis en Sam Larsson. Daar is Feyenoord al goed bezet, maar in de spits is dat anders.” De voormalige middenvelder, als ‘rapporteur’ namens de ochtendkrant aanwezig in De Kuip, denkt dat Sinisterra op dit moment verder is dan talent Naoufal Bannis.

“Ik vind het dan ook een logische keuze van Jaap Stam om hem als negen te positioneren.” Latuheru zag Sinisterra vorig seizoen al een aantal keer in actie bij Jong Feyenoord, al vond hij hem toen niet altijd even overtuigend spelen. “Dan zie je wat het met een speler kan doen wanneer hij wel met de A-selectie mee mag trainen. Hij heeft zich redelijk snel aangepast.”

Naast de goal, de assist en enkele fraaie steekballen zag Latuheru dat Sinisterra ook een aantal keer een belangrijke rol speelde als aanspeelpunt. Voor een speler die normaalgesproken als buitenspeler acteert, is dat niet altijd even vanzelfsprekend: “Als buitenspeler is je blik altijd op de goal gericht, maar als spits moet je ook weleens met je rug naar het vijandelijk doel toe staan en dienen als aanspeelpunt. Dat deed Sinisterra goed. Hij wist zelfs enkele hoge ballen op de borst te controleren en vast te houden. Al met al een prima optreden.”