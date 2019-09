Besiktas gaat kansloos onderuit en vindt zichzelf terug in degradatiezone

Besiktas is er zondagavond opnieuw niet in geslaagd om een overwinning te behalen. Kara Kartallar gingen op bezoek bij Trabzonspor kansloos onderuit (4-1). Besiktas heeft na zes wedstrijden pas vijf punten en staat daardoor op de teleurstellende zestiende plek in de Süper Lig.

Jeremain Lens zat negentig minuten op de bank en zag vanaf daar dat zijn ploeg na een half uur op achterstand kwam. Besiktas-verdediger Dorukhan Toköz verlengde een vrije trap ongelukkig in zijn eigen doel. Vlak voor rust werd het nog erger, doordat José Sosa van afstand de tweede van Trabzonspor binnen schoot. Ook dit doelpunt werd ongelukkig van richting veranderd door een Besiktas-speler.

In de tweede helft ging Trabzonspor door en in de 64ste minuut zorgde Alexander Sorloth voor de beslissing in de wedstrijd. De ex-spits van FC Groningen leek te worden teruggefloten voor buitenspel, maar het doelpunt werd toch goedgekeurd. Guven Yalcin deed in de slotfase nog wat terug voor Besiktas, maar Anthony Nwakaeme zorgde een paar minuten voor tijd voor het slotakkoord: 4-1.