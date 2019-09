Tiental van FC Utrecht slaat in slotfase keihard toe tegen Willem II

FC Utrecht heeft zondagmiddag op knappe wijze gewonnen van Willem II (2-0). De formatie van trainer John van den Brom speelde een groot gedeelte van de tweede helft met tien man na de rode kaart voor Leon Guwara, maar de bezoekers uit Tilburg slaagden er desondanks niet in om de overtalsituatie optimaal te benutten. In de slotfase sloegen de Domstedelingen tot tweemaal toe keihard toe.

De toeschouwers in de natte Galgenwaard kregen een matige eerste helft voorgeschoteld, daar beide ploegen een rommelige indruk maakten. Willem II kwam na een kwartier spelen dicht bij de openingstreffer, maar zowel Marios Vrousai als Ché Nunnely verzuimde om in kansrijke positie af te werken. Aan de andere kant deelden Simon Gustafson en Adam Maher speldenprikjes uit met afstandsschoten. Vrousai omspeelde in de slotfase doelman Maarten Paes, maar zijn inzet werd op tijd van de lijn gehaald door Sean Klaiber.

Utrecht kende een valse start van de tweede helft, toen Guwara met een rode kaart van het veld werd gestuurd door scheidsrechter Edwin van de Graaf. De linksback kreeg eerst een gele kaart voor het ongelukkig doorglijden op Freek Heerkens, maar op aanraden van de VAR werd de vleugelverdediger alsnog zwaarder bestraft. De thuisploeg liet zich echter niet uit het veld slaan en raakte in de persoon van Bart Ramselaar de paal.

Toen beide ploegen zich al min of meer hadden verzoend met een gelijkspel, kwam Janssen al koppend met een doelpunt op de proppen. Willem II-doelman Timo Wellenreuther had geen antwoord op de bekeken kopbal van de mee opgekomen verdediger in de verre hoek. De Tricolores kwamen de mokerslag in de 87ste minuut niet meer te boven en wisten ondanks zes minuten blessuretijd nauwelijks nog niets te creëren. Gyrano Kerk verdubbelde de voorsprong in de toegevoegde tijd met een rake knal van dichtbij, waardoor Utrecht naar de vijfde plaats in de Eredivisie stijgt.